Les établissements de santé : Un nouvel ouvrage de la DRESS

Les établissements de santé – édition 2019 : Les derniers chiffres de la DRESS

En 2017, plus de 3 000 établissements de santé assurent en France le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades : c’est l’un des informations clés données par le nouvel ouvrage de la DRESS dédié aux informations sur les établissements de santé.

Dans son édition 2019, celui-ci détaille, pour l’année 2017, les capacités d’accueil et l’activité des hôpitaux et cliniques, le parcours des patients par disciplines, les caractéristiques du personnel rémunéré (médical et non médical) ou encore les équipements techniques et leur répartition sur le territoire. Les nouveaux indicateurs mis à disposition par la Haute Autorité de santé (HAS) pour évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients sont présentés de façon synthétique. Des éléments de cadrage permettent également d’apprécier l’évolution de la santé économique et financière du secteur, ainsi que de son contexte juridique et réglementaire.

Parmi les autres données qui ressortent de l’étude menée pour la réalisation de l’ouvrage :

– En 2017, environ 12,7 millions de patients ont été hospitalisés en France une ou plusieurs fois, et 18% d’entre eux étaient des patients de 75 ans ou plus.

– Au 31 décembre 2017, le personnel hospitalier rassemblait 1,3 millions d’emplois, salariés ou non, dont 73% dans le secteur public.

– En 2017, le taux d’endettement des cliniques privées était évalué à 33,3 % et celui des hôpitaux publics à 51,6 %.

Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et l’augmentation des pathologies chroniques, les structures hospitalières, dont le nombre continue de diminuer, s’adaptent et modifient en profondeur leur offre de soins, par le biais notamment du développement de l’hospitalisation à temps partiel ou de l’hospitalisation à domicile.

« Les établissements de santé – édition 2019 ». Sous la direction de Fabien Toutlemonde, coordonné par Bénédicte Boisguerin. Coll. Panoramas de la DREES – Santé. DREES, juillet 2019.

Pour télécharger l’ouvrage gratuitement :

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/es2019.pdf