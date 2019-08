Les entreprises girondines se mobilisent pour lutter contre les exclusions

La Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) ouvre son club local à Bordeaux. L’objectif est de permettre aux entreprises d’agir concrètement pour lutter contre les exclusions et les discriminations de toutes sortes, dans la région Aquitaine.

Fort de plus de 100 000 entreprises, la région est naturellement terre d’ouverture et d’exportation. Aujourd’hui, le Club FACE Bordeaux a pour ambition de renforcer l’engagement sociétal des entreprises de la région en mettant à leur disposition un outil de mobilisation ambitieux et inscrit dans un dispositif national. Il participera ainsi au développement économique et social de territoires en difficulté de la région Aquitaine.

Les objectifs du club sont de trois ordres :

– Promouvoir l’égalité des chances et privilégier la mixité sociale au sein des entreprises de la région. En effet, promouvoir l’égalité de traitement est une clé pour renouveler le dynamisme économique des entreprises,

– Initier avec ses différents partenaires, des actions concrètes de formation .Le club se concentrera plus particulièrement sur l’accompagnement et le soutien aux porteurs de projets rencontrant des difficultés pour créer leur entreprise ou leur activité,

– Assurer l’interface entre les entreprises membres du club, leurs dirigeants et leurs collaborateurs, les acteurs économiques et de l’insertion professionnelle locaux. Le club pourra notamment agir conjointement avec la Maison de l’Emploi de Bordeaux sur certaines missions.

Le club FACE Bordeaux est le 39e club ouvert en France. Après FACE Pyrénées-Atlantiques (Pau et Biarritz) et FACE Grand Toulouse, cette nouvelle implantation vient compléter le maillage territorial déjà bien en place dans le sud-ouest de la France.Une soixantaine d’entreprises sont déjà mobilisées pour l’ouverture du club, qui sera présidé par un chef d’une entreprise locale et animé par un directeur de site.