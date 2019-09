Les entreprises font mieux mais le chômage pèse

Les entreprises respectent de mieux en mieux leurs obligations en matière d’emploi de personnes handicapées, mais ces dernières restent largement touchées par le chômage, selon le fonds public pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).

Créé en 1987, l’Agefiph est administrée par les syndicats, le patronat et des associations, et collecte les pénalités payées par les entreprises d’au moins 20 salariés qui ne respectent pas l’obligation légale d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés. A défaut de recruter directement des personnes handicapées, l’entreprise peut signer un plan d’action sur le sujet avec les syndicats ou recourir à des sous-traitants employant eux-mêmes des personnes handicapées, ce qui lui évite de payer des pénalités. En 2011, 47.520 établissements ont versé une contribution à l’Agefiph contre un peu plus de 50.000 en 2010, selon son bilan publié jeudi. Ils étaient 58.000 en 2007.

Malgré ces “progrès”, le nombre de demandeurs d’emplois en situation de handicap a progressé de 13,9% en 2011, pour atteindre 395.611, alors qu’il n’a enregistré qu’une hausse de 5,3% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, a précisé l’Agefiph. “On est sur la bonne voie car de plus en plus d’entreprises embauchent des travailleurs handicapés mais cela ne suffit pas à éponger la hausse du nombre de demandeurs d’emplois”, a indiqué Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph. Cette augmentation s’explique en partie “par le fait que de plus en plus de personnes demandent une reconnaissance de travailleurs handicapés, qui a un peu le statut de valeur refuge en période de crise”, a précisé M. Blanc. Les travailleurs handicapés demandeurs d’emplois sont en moyenne plus âgés, moins qualifiés, et au chômage depuis plus longtemps que le reste de la population, a-t-il rappelé.