Les enfants autistes ont une acuité visuelle limitée

WASHINGTON, (AFP) – Les enfants autistes ont les plus grandes difficultés à repérer des objets dans un espace donné, comme par exemple des chaussures dans une chambre, et ce handicap affecte lourdement leurs capacités à fonctionner indépendamment, révèle une recherche parue le 20 décembre.

Les conclusions de cette étude vont à l’encontre de précédentes recherches fondées sur des simulations informatiques qui avaient montré que les jeunes autistes étaient dotés de capacités visuelles de recherche exceptionnelles. Mais ces derniers travaux, qui aboutissent à des conclusions opposées, ont été menés dans un contexte proche de la vie réelle.

Dans cet exercice, les chercheurs ont demandé à 40 enfants, dont 20 autistes et 20 non autistes, tous du même âge, de trouver aussi vite que possible une cible –une lumière rouge cachée– parmi seize spots lumineux verts. Les enfants devaient appuyer sur ces spots pour que celui éclairé en rouge s’allume. Les chercheurs avaient placé 80% des spots du même côté d’une ligne médiane où la cible recherchée avait plus de chances de se trouver.

Selon une théorie actuelle, les enfants autistes répondraient mieux à ce qui est organisé dans un système, comme par exemple les horaires de train ou les nombres entiers. Or, aucun comportement “organisé” n’a été observé dans ce test parmi les autistes qui se sont montrés moins efficaces et plus désordonnés dans leur recherche que les autres enfants.

Ils ont ainsi été plus lents à concentrer leur attention sur la partie où se trouvait le plus de spots, expliquent les chercheurs de l’Université de Bristol en Grande Bretagne, principaux auteurs de cette étude parue dans les Annales de l’Académie nationale américaine des sciences (PNAS) datées du 21-25 décembre. Les résultats de cette étude mettent en lumière les difficultés éprouvées par les enfants autistes pour agir de façon indépendante dans le monde réel alors qu’ils ont le plus grand mal à naviguer et à rechercher des objets dans un environnement immédiat dans lequel ils ne peuvent pas identifier ses caractéristiques ou des repères.