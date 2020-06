Selon une petite étude dont les résultats ont été récemment publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), les enfants autistes ont plus de neurones et un cerveau plus gros que ceux qui ne souffrent pas de ce syndrome aux origines inconnues.

Cette recherche préliminaire, qui a consisté en l’analyse post-mortem de cerveaux de treize jeunes garçons âgés de 2 à 16 ans, a révélé que les sept garçons qui souffraient d’autisme avaient en moyenne 67 % plus de neurones dans la région du cortex préfrontal. Cette zone du cerveau est le siège de différentes fonctions cognitives supérieures comme le langage, la communication et le raisonnement, compétences intellectuelles les plus affectées par l’autisme.

Ces travaux paraissent confirmer des observations faites il y a une dizaine d’années avec l’aide de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), révélant une croissance excessive du cerveau chez les enfants autistes.

Les neurologues avaient alors théorisé qu’une prolifération excessive de ces neurones, résultant d’un dysfonctionnement prénatal, pourrait être la cause sous-jacente du syndrome.