Les employeurs publics et privés participent à l’opération un jour, un métier en action® !

Du 16 au 20 novembre 2009, l’Agefiph et le FIPHFP mobiliseront les personnes handicapées, les employeurs et l’ensemble de leurs partenaires du service public de l’emploi pour participer à l’opération « Un jour, un métier en action® ». Initiée en 2006 par l’Agefiph et réalisée en partenariat avec des établissements privés et publics, cette opération permet de faire découvrir en situation réelle un métier à un demandeur d’emploi handicapé.

L’intérêt pour l’entreprise

· tester des candidats sur un poste précis,

· évaluer les compétences, le potentiel, l’habileté à tenir le poste, les capacités relationnelles,

· évaluer la compatibilité du handicap sur des postes de travail,

· recruter ou constituer un vivier de candidats possibles en cas de postes à pourvoir à court terme,

· sensibiliser les autres salariés à la question du handicap (notamment le salarié valide qui constituera le binôme avec la personne handicapée),

· faire connaître son entreprise ou son secteur d’activité.

L’intérêt pour la personne handicapée

· Découvrir un métier pour valider son nouveau projet professionnel,

· Pouvoir en discuter avec le salarié valide qui occupe le poste,

· Démontrer ses compétences et aptitudes relationnelles en situation réelle,

· Reprendre contact avec le monde du travail après une longue interruption pour raison médicales ou de chômage,

· Se mobiliser sur un projet à court terme, source de motivation,

· Evaluer la compatibilité du handicap par rapport à un métier

En 2008, plus de 1 500 entreprises, dans toute la France ont participé dans toute la France.

Des rencontres plébiscitées par les entreprises et les personnes handicapées !

En 2009, autant binômes (personne handicapée/salarié valide) sont déjà prévus dans les établissements privés et publics.