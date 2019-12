Les employeurs grenoblois sur la voie de l’accessibilité avec Inovacess

Moins d’un an après son lancement par l’Agefiph et la Ville de Grenoble, le projet INOVACCESS suscite une adhésion croissante de la part des entreprises. Plus de la moitié des employeurs privés contactés depuis juillet 2010 ont fait part de leur souhait de bénéficier d’un diagnostic accessibilité de leurs locaux. Dans le même temps, le diagnostic de l’ensemble de la voirie du périmètre a été lancé, en octobre 2010, en lien étroit avec le service Accessibilité de la Ville de Grenoble. De nouvelles étapes pour cette expérimentation unique en France qui vise à créer une accessibilité globale et continue de la ville au lieu de travail (transport, voirie, espace public, bâtiment) pour toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur déficience.

Depuis juillet 2010, Pierre REVOL, le chargé d’opération INOVACCESS a rencontré 55 des 75 entreprises privées éligibles au dispositif, pour leur proposer un diagnostic accessibilité de leurs locaux. 29 entreprises soit 53 % d’entre elles prévoient ou se sont d’ores et déjà engagées dans cette démarche.

Par ailleurs, des sites dédiés à l’accueil de TPE-PME, séduits par le caractère innovant du projet, se sont engagés à leur tour. Ainsi, Buroclub qui héberge 75 entreprises, va bénéficier du dispositif sur l’ensemble de sa superficie. Il en est de même pour les 23 entreprises accueillies à la Petite Halle.

Un dispositif ouvert à de nombreux employeurs, publics et privés, locataires et propriétaires de leurs locaux

Il est important de rappeler qu’INOVACCESS est une démarche libre et volontaire, ouverte à tous les employeurs privés et publics comptant plus de 10 salariés, locataires ou propriétaires de leurs locaux d’activité et situés dans les trois quartiers de la ville (Berriat/Bouchayer-Viallet, Berriat/Europole et Presqu’île/Polygone scientifique). INOVACCESS leur permet de bénéficier d’un diagnostic d’accessibilité d’un avant-projet architectural, si nécessaire, et d’une contribution à leurs travaux d’aménagement mais aussi du conseil permanent du chargé d’opérations INOVACCESS.

Les entreprises dont les locaux plus récents disposent déjà d’aménagements spécifiques (ascenseur, sanitaires…) peuvent aussi s’engager utilement et tirer parti de cette démarche, dans la mesure où elle vise à rendre les lieux accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit leur déficience.

Ces aménagements ont pour but de faciliter le recrutement de personnes handicapées et de donner ainsi aux employeurs des moyens supplémentaires pour satisfaire à leurs obligations légales.

Des partenaires toujours plus nombreux

Grenoble Alpes Métropole (la Metro) et le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) s’apprêtent à leur tour à rejoindre le projet initié par l’Agefiph et la Ville de Grenoble, après le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique (Fiphfp), le Conseil général de l’Isère, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la DIRECCTE Rhône-Alpes , la SEM INNOVIA.

Par ailleurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble et la Chambre des Métiers de l’Artisanat de Grenoble, mènent actuellement une réflexion sur les moyens d’accompagner les commerces situés sur le périmètre dans la mise en accessibilité de leurs locaux.

Ils viennent de rejoindre INOVACCESS

La Petite Halle

Située à Bouchayer-Viallet, la Petite Halle est un hôtel d’entreprise de 3 500 m2 appartenant à la SARL 2F , comptant deux investisseurs privés (Caisse des Dépôts et Urbiparc). Elle accueille, depuis 2007, 23 TPE et PME dans des locaux dont la surface varie de 30 à 500 m2 . On y trouve des bureaux d’études, des entreprises de conseil et des commerçants, regroupant environ 100 personnes au total. Pour Laure Ferrier, gérante de 2F , « INOVACCESS nous offre l’opportunité d’anticiper sur la réglementation et de voir où l’on se situe vis-à-vis de la norme ERP*, bien que nous-mêmes n’y soyons pas soumis. L’intérêt est d’avoir un bâtiment ouvert à tous les publics… sans attendre qu’une norme s’impose à nous ! Ce qui nous intéresse est de saisir l’occasion d’INOVACCESS pour repenser l’accessibilité par rapport à l’ensemble des déficiences car, hormis le handicap moteur, on ne connait pas vraiment les autres.»

*Etablissement Recevant du Public

New Deal

New Deal, société de communication et de marketing créée en 1986, compte 12 salariés, et occupe une superficie de 230 m2 en tant que locataire. Les locaux se situent dans un immeuble assez vétuste, au premier étage sans ascenseur.

« Lorsque j’ai été contactée par INOVACCESS, j’ai été interpellée par la démarche, indique Laetitia Lecoq, comptable et assistante de direction de New Deal. Non seulement il s’agit d’un projet important pour les personnes handicapées, mais le fait que nos locaux ne soient pas accessibles constitue un point négatif pour nous. La démarche étant gratuite, INOVACCESS représente pour l’entreprise une réelle opportunité de s’ouvrir à des personnes en situation de handicap, tant humainement que professionnellement et éventuellement d’envisager, à terme, une embauche.

C’est tout aussi intéressant pour nos clients, souligne Laetitia Lecoq, certains pouvant avoir des besoins spécifiques. De plus, notre engagement encouragera peut-être les autres entreprises de l’immeuble à faire de même : si on fait tous un effort, on peut peut-être rendre tout l’immeuble accessible. Il faut se dire que cela peut aussi nous arriver un jour. Alors, on appréciera de pouvoir profiter de locaux accessibles et de tout ce qui a été mis en place. Quand on agit ainsi, cela bénéficie à tout le monde.»

INOVACCESS en bref

INOVACCESS est un projet unique en France, fruit d’un partenariat original entre l’Agefiph, dont l’action vise à développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises, et la Ville de Grenoble, collectivité engagée de longue date dans une politique d’accessibilité exemplaire.

La Ville de Grenoble va réaliser les aménagements nécessaires sur l’espace public pour assurer la continuité de la chaîne de l’accessibilité dans le cadre de sa programmation pluriannuelle, et notamment des travaux ponctuels permettant l’accès à certaines PME et PMI.

L’Agefiph va faciliter la mise en accessibilité « tous handicaps » des entreprises privées, en ciblant prioritairement celles qui sont assujetties à l’obligation d’emploi. Le Fiphfp soutenant pour sa partie les établissements publics. L’Agefiph et le FIPHFP financeront la réalisation d’un diagnostic accessibilité et participeront à la réalisation d’éventuels travaux d’amélioration ou de mise en conformité.

Comment s’informer et s’engager dans INOVACCESS ?

Espace Information

La Conciergerie Bouchayer-Viallet

155 cours Berriat –Grenoble

Du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00, et sur rendez-vous

Téléphone 04 76 23 20 93

Mel : pierre.revol@inovaccess-grenoble.com