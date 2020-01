C’est à tous les patients qui s’estiment victimes d’un acte médical, et aux proches des personnes décédées, que s’adresse cet ouvrage .

Ils y trouveront des réponses concrètes à leurs questions légitimes touchant aux causes, aux conséquences et à la réparation de ces erreurs ou accidents, parmi lesquelles : Qu’est-ce qu’une faute médicale et comment la prouver ? Quels dommages sont indemnisables ? Quelles sont les fourchettes d’indemnisation du pretium doloris ou de la perte d’un proche ? Existe-t-il un régime de responsabilité propre à la chirurgie esthétique ? Qu’est-ce que le secret médical, est-il opposable aux parents du mineur ? Quelles informations doit recevoir le patient et quelle est la portée de son consentement ? Quelles sont les différentes procédures à suivre (amiables ou en justice) ?… Les réponses apportées par Bernard Dapogny, assorties de nombreuses références, sont claires et compréhensibles par le plus large public. Ce guide a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de victimes et à leurs proches d’oser obtenir réparation.

Les droits des victimes de la médecine par Bernard Dapogny Editions du Puits Fleuri.