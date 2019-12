Les Drives de l’insertion, une rencontre entre managers et personnes en situation de handicap

Hanploi et Handigolf organisent en présence de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat et Maire de Rambouillet, les Drives de l’insertion le vendredi 23 Septembre 2011. L’objectif : sensibiliser les chefs d’entreprise à l’intégration des personnes en situation de handicap. Cet événement réunira autour du golf managers, DRH et handigolfeurs pour une compétition atypique.

Après les Cordées de l’insertion en 2009, les Alyzées de l’insertion et le Tour de France à la Voile en 2010, cette année l’association Hanploi se tourne vers les managers et DRH sur le thème du golf, sport de partage et d’échange pour sensibiliser à l’intégration professionnelle des personnes handicapées.

« Quel est ton handicap ? Parfois mal perçue dans un contexte professionnel, cette phrase est pourtant habituelle sur le green. En effet, le handicap est l’indice de niveau de chaque joueur et permet notamment d’équilibrer les équipes avant de réaliser un parcours.

36 équipes, composées d’handigolfeurs et de managers s’affronteront dans le cadre somptueux au Golf de Rochefort en Yvelines lors d’un shot gun de 18 trous. Parce que handicap et performance sont souvent opposés, Hanploi et ses partenaires organisent un évènement qui met le handicap au cœur de la prouesse sportive.

Les participants se disputeront trois trophées : le concours de drive, le concours d’approche, et enfin l’équipe qui aura réalisé le meilleur parcours. Hanploi recevra Monsieur Larcher qui décernera le prix de la meilleure équipe et qui clôturera la cérémonie par un discours.

Après leur parcours les participants seront conviés à déjeuner et invités à la conférence « handicap et compétences : un parcours réussi » afin d’échanger sur leurs expériences et sur les temps forts de la journée.

Soutenu par la Chambre de commerce et d’industrie et le conseil général des Yvelines, CEA, Atos, et cinq filiales du Groupe Crédit Agricole, cette journée sera à la fois une belle rencontre sportive et un temps d’échange et de partage d’expériences.