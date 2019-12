Les dirigeants de l’AFM sur la toile

Il s’appelle « C’est dans nos gènes ! », www.cdansnosgenes.org , c’est le blog des dirigeants de l’AFM, l’Association Française contre les Myopathies. Chaque semaine, Laurence Tiennot-Herment, la Présidente, Christian Cottet, le Directeur Général, et Serge Braun, le Directeur Scientifique nous y livrent leur regard, leurs analyses et leurs commentaires à chaud des actualités scientifiques, politiques ou sociales, nationales ou internationales, qui concernent le champ d’action et le combat de l’association.

Lieu d’expression de leurs coups de cœur, de gueule ou de blues, « C’est dans nos gènes ! » est aussi un espace d’échange pour tous, où chacun peut réagir ! Parce que résister, réagir, prendre la parole et guérir …. C’est dans nos gènes !