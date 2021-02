Les deux frères

Ecouter article Ecouter article





Une petite rue au coeur de Lyon. C’est ici qu’ils nous ont donné rendez-vous : une terrasse ensoleillée, à deux pas de la célèbre place Bellecour. Finissant leur conversation entre amis, ils nous accueillent chaleureusement et nous invitent à rejoindre le groupe. Voilà plusieurs mois que nous souhaitions les rencontrer. Julien et Rudy : deux frères et, à eux deux, tout un symbole. Dans l’univers du handicap et de la diversité, ils se sont rapidement fait un nom. Il faut dire qu’en matière d’ouverture à la différence, les deux compères en connaissent tout un rayon.

Rudy est atteint de myopathie, maladie rare et évolutive, depuis sa naissance. Il se déplace en fauteuil depuis 2009. Julien, quant à lui, est homosexuel. « Bien sûr, ce n’est pas un handicap », précise-t-il. Mais le jeune homme a lui aussi grandi en se sentant différent des autres. « Je me suis pleinement accepté à 18 ans, grâce au soutien de l’association Contact. Ce fut une vraie renaissance ! D’ailleurs pour mes 28 ans, je n’ai pas célébré mon anniversaire mais mes 10 ans. Les 10 ans où j’étais vraiment moi ! » Il ajoute : « Quand j’ai annoncé à Rudy mon homosexualité, il m’a dit : « Et alors ?! Tu es toujours mon frère ! » ». Les différences renforcent.

À les voir parler autour de cette table, on se dit que c’est simple-ment chouette. À chaque instant de leur vie, tous deux se sont soutenus dans leurs dissemblances. « Nous sommes en réalité demi-frères, précise Julien. Mais pour nous, ça ne veut rien dire ! Nous avons toujours été très proches ». Quand Rudy s’est retrouvé en fauteuil, Julien n’a pas hésité à dénicher un appartement accessible pour déménager. « On passe beaucoup de temps ensemble. C’était essentiel pour moi que Rudy puisse continuer à venir chez moi ».

humour et dérision

Leur force les a conduit à enflammer la Toile il y a quelques mois. En participant au concours vidéo Only Lyon Buzz, ils réalisent un clip de promotion de la capitale des Gaules. Leur recette : une approche décalée, incluant le handicap sans pour autant en faire le thème central, une musique faite maison et un zeste de dérision. « Ce n’était pas une première : nous avions déjà fait un lipdub humoristique lors d’un voyage à Venise. Lorsque nous avons eu connaissance d’un concours vidéo permettant de promouvoir la ville de Lyon à l’international en 3 min, nous nous sommes lancés ». Résultat, leur clip Velovely Lyon a remporté le prix du Jury ex-aequo avec la vidéo Welcome to Lyon City. Aujourd’hui, ils comptabilisent plus de 10 000 vues. « L’expérience fut intense. L’engouement des internautes, les articles dans la presse, le soutien de Liane Foly… Pendant la promotion de notre vidéo, nous avons décidé de créer notre site Internet Handilol. »

Leur objectif ? Construire une communauté pour aborder le handicap de manière directe, concrète et fun ! Et depuis leur film sur Lyon, les deux frères ont fait du chemin. Barcelone, Rome, Paris, Venise… Ils sillonnent les villes de France et d’Europe et partagent leurs impressions et idées de visites accessibles sur le web. « À notre époque, l’information passe de plus en plus par du contenu visuel. Les guides touristiques papier ne répon-dent pas à toutes les interrogations que l’on peut se poser en préparant un voyage et les témoignages d’autres personnes apportent énormément. C’est pourquoi nous avons concocté un concept vidéo inédit en France. » En septembre dernier, Montpellier était à l’honneur. La nouvelle vidéo a même été relayée par l’office de tourisme de la ville. Une première étape vers une professionnalisation ? « On ne sait pas encore où cela va nous mener, souligne Julien. Notre concept pourrait tout à fait être repéré et évoluer en offre de communication. » En attendant, les idées fusent. Rudy et Julien voient grand et rêvent même de dépasser les limites de l’Europe pour visiter New-York.

Romain Desgrand

https://handilol.com/

http://www.facebook.com/handilol