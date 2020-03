Les dépenses liées au diabète à la hausse

Deux millions et demi de diabétiques sont traités en France, des dépenses qui progressent chaque année d’un milliard d’euros environ. Selon le rapport la caisse nationale de l’Assurance maladie, elles atteignaient 12,5 milliards d’eurosen 2007, soit plus de 9% des dépenses de soins de l’Assurance maladie. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des diabètiques traités et l’intensification de leurs traitements.

Une hausse sans surprise puisqu’elle équivaut au taux de croissance annuelle de la population diabétique traitées de +5,7% publié en 2007, mais qui laisse présager que le chiffre des 2,5 millions de diabétiques traités en France est déjà dépassé.

L’hôpital constitue le premier poste de dépenses avec 4,7 milliards d’euros au total, avec des hospitalisations principalement motivée par des maladies cardiovasculaires (1,1 milliard), favorisées par le diabète. Au second rang, figurent les dépenses médicaments qui regroupent plus d’un quart des remboursements aux diabétiques (3,4 milliards en 2007).

La France comme la plupart des pays développés est confrontée à une “épidémie” de diabète de type 2 (le plus fréquent). L’accroissement de la population, le vieillissement (en moyenne l’âge des patients est de 65 ans et un quart a 75 ans ou plus), la progession du surpoids (1 obèse sur 10 est diabétique) contribuent à expliquer l’augmentation de cette maladie, dont la fréquence est proche de 4%.

