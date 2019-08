Les dangers du soleil

La météo estivale est source de tracas pour les patients souffrant du psoriasis

Des rougeurs et une peau squameuse… Cela ne donne pas envie d’aller ainsi faire un petit saut à la piscine. Et ce sont pourtant les symptômes des 3% de la population mondiale. Le psoriasis est, jusqu’à ce jour, inguérissable et est souvent émotionnellement sous-estimé. Ce que peu d’entre nous savent, c’est que le psoriasis n’est pas contagieux et se traite très bien.

L’affection cutanée subit l’influence des saisons et des situations. Selon la National Psoriasis Foundation, il y a bien 125 millions de personnes dans le monde qui souffrent du psoriasis. Une mauvaise alimentation, du stress ou de l’incertitude peuvent souvent déclencher des crises de psoriasis. Les squames sur la peau sont en fait des cellules de peau mortes ayant péri précocement. Un cycle normal de cellules de l’épiderme dure environ un mois. Etre en contact avec des patients atteints du psoriasis ne présente donc aucun problème. Le psoriasis n’est pas contagieux mais bien héréditaire. La maladie fait le plus souvent surface entre 15 et 25 ans.

Les soucis en été

Cette période de l’année est communément une période difficile pour les gens qui souffrent du psoriasis. La maladie peut être visiblement très présente et la chaleur, ainsi que les nombreuses excursions à la piscine, posent problème aux patients atteints du psoriasis. Souvent, un cercle vicieux émotionnel se met en place : beaucoup de patients ayant des rougeurs et une peau squameuse ont des difficultés à montrer leur affection cutanée. Ce qui crée un facteur stressant et peut même mener à un sentiment d’infériorité. Ces tracas conduisent à des crises de foyers aigus de psoriasis, qui enchaînent le patient encore plus à cette maladie incommodante.

Plusieurs traitements sont possibles : la photothérapie, les médicaments et les traitements topiques avec des pommades et des crèmes.