Les cordées de l’emploi

Faire tomber les barrières sur le handicap en faisant se rencontrer les personnes handicapées et les employeurs de la Région Rhône-Alpes : voici l’objectif du p’tit déj Hanploi organisé à Annecy ! L’association Hanploi et le Club Entreprises et Handicap porté par le MEDEF de Haute Savoie organisent le 23 juin prochain, de 9h30 à 12h30, un petit déjeuner / rencontre entre personnes handicapées en recherche d’emploi et recruteurs. Cette rencontre a pour ambition de déclencher une dynamique d’embauche et de faire tomber les représentations liées au handicap. De 9h30 à 12h30, de façon conviviale, les personnes handicapées pourront en effet proposer leurs CV aux recruteurs de nombreuses entreprises implantées sur la région Rhône-Alpes.

Grâce à la mobilisation des entreprises, associations et des structures institutionnelles, cette journée du 23 juin 2009 sera placée sous le signe de l’échange. Un espace de coaching sera proposé aux participants. Ils pourront ensuite rencontrer dans une atmosphère détendue autour d’un café les entreprises partenaires pour s’informer sur les métiers, les offres d’emploi et les secteurs qui recrutent.

Ce petit déjeuner / rencontre se situe dans le cadre de l’évènement « les Cordées de l’Insertion » organisé du 19 au 27 juin par les associations Hanploi et Handi Sudria, avec pour objectif l’ascension du Mont Blanc par une équipe de dix personnes, pour moitié en situation de handicap.

Six entreprises rendent possible cet évènement grâce à leur soutien : la SNCF, le Crédit Agricole SA, Capgemini, Go Sport, Lafuma et Ineo Suez.

Outre nos partenaires sponsors, de nombreuses entreprises seront présentes au petit déjeuner / rencontre à Annecy telles que AXA, le Crédit Agricole des Savoie, Provencia, Somfy, Manpower, Thalès, la CPAM, Graphocolor, la Clinique Générale d’Annecy, les villes d’Annecy, de Sallanches, d’Albertville…

Le Groupe Territorial sera également présent pour apporter des informations précieuses sur les emplois dans la fonction publique territoriale.

Comment se passe concrètement un p’tit déj Hanploi ?

A son arrivée, chaque participant se voit remettre un badge mentionnant son nom. Un code couleur est attribué pour les participants et un autre pour les recruteurs. Sur un panneau d’affichage, les entreprises déposent leurs offres d’emploi. Cet affichage permet à chacun de consulter les offres et d’identifier les interlocuteurs à rencontrer. Une fois les choix arrêtés, il faut partir à leur recherche. Des personnes ressources, seront présentes sur les lieux pour guider les participants et faciliter leur mise en relation. Vous avez la possibilité de suivre les Cordées de l’Insertion sur un blog, actualisé tous les jours. Le blog : http://cordees-insertion.hanploi.com

Porté par le Medef Haute-Savoie avec le soutien financier et technique de l’Agefiph, le Club Entreprises et Handicap de Haute-Savoie regroupe une cinquantaine d’entreprises du département mobilisées autour d’un thème : promouvoir l’emploi des personnes handicapées au sein des entreprises.

Le club est animé par son président, Jean-Michel Bruno, Directeur Général d’ALDIANCE Dimat-Linatec, et par la chargée de mission handicap du Medef Haute-Savoie, Anne-Hélène Schieber.

Outre les réunions d’information et partages d’expériences entre entreprises, le club propose un accompagnement des entreprises sur la thématique du handicap : sensibilisation, mise en lien avec les partenaires, développement de projets collectifs de recrutement…

Le club est ouvert à toutes les entreprises de Haute-Savoie, sans contribution financière.

ZOOM SUR HANPLOI

Créé en novembre 2005 avec le soutien de dix grandes entreprises (CEA, Capgemini, CNP, Crédit Agricole SA, Dassault Systèmes, IBM, PSA, SFR, Thales et Total), Hanploi.com est devenu en trois ans le site de référence pour le recrutement des personnes en situation de handicap.

Outre les services offerts par le site internet, l’association Hanploi propose des actions de formation, de sensibilisation et de conseil auprès des entreprises, écoles et universités.

Pour l’association Hanploi, « à compétences égales, le handicap n’est pas un frein ». Un employeur recrute en effet une personne d’abord pour ses compétences. C’est ensuite que sont éventuellement étudiées, si besoin, les possibilités de compensation du handicap.