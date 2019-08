Les Cordées, c’est “presque” parti !

Dernier virage avant les Cordées de l’Insertion, organisée par HandiSudria (association émanant de l’ESME-Sudria, école d’ingénieurs, membre de IONIS Education Group – premier groupe d’enseignement supérieur privé en France) en partenariat avec Hanploi.

Pour rappel : Depuis de nombreuses années, l’ESME-Sudria œuvre en faveur des personnes handicapées, de par l’aménagement de ses locaux, qui sont entièrement aux normes, mais également grâce à des partenariats signés avec certaines entreprises afin qu’elles emploient les élèves handicapés de l’école dès leur sortie. L’école se sent donc très engagés par cette initiative qui a pour but de favoriser l’insertion dans la vie professionnelle des personnes handicapées.

HandiSudria est effectivement une association qui a pour premier objectif de faire évoluer les mentalités pour que chacun trouve la place qui lui revient de droit. Cette association œuvre déjà en permettant aux associations de parler de la problématique soulevée par les maladies ou le handicap, en diffusant des fascicules « Handipdf » (Les Handi-pdf sont des notices explicatives validées par ces associations spécialisées. Elles parlent précisément de la problématique de certaines maladies et handicaps). L’association HandiSudria a pour deuxième objectif de réduire le No Man’s land entre les différents intervenants « handicap », en servant de relais entre ces intervenants et en proposant des projets variés ayant pour but de dynamiser et d’aider à l’insertion des personnes handicapées

Voici donc le programme détaillé de la semaine qui s’annonce :

L’équipe est prête et part aujourd’hui (le 19 juin) de Paris.

Dès Samedi 20, Etienne, Marie-Bérengère, Franck, les deux Nicolas, Marion, Jean-Paul, Hichem, David, les deux Thomas et Caroline s’entraineront sur la Mer de Glace.

Dimanche 21, après l’école d’escalade, l’équipe se dirigera vers le Grand Paradis où elle passera la nuit en refuge et redescendra lundi 22dans la matinée.

Mardi matin, le 23 juin, pendant que l’équipe se reposera, Hanploi dynamisera le bassin d’emploi de la région à Annecy avec un petit déjeuner / rencontre entre les personnes en situation de handicap et les recruteurs.

Aux alentours de midi, les cinq cordées se dirigeront vers le refuge de Tête Rousse au moyen du Téléphérique de Bellevue et du Tramway du Mont-Blanc.

Le Mercredi 24, c’est jusqu’au refuge du Goûter que marchera l’équipe.

Jeudi 25, le réveil sonnera à 2 heures du matin pour notre équipe d’alpinistes, qui atteindront le sommet vers 6h30.

Vous êtes invités le 27 juin à 15 heures à l’Hôtel Le Prieuré, 149 allée du Recteur Payot à Chamonix, pour la Conférence de Presse des Cordées de l’Insertion. Lors de ce rendez-vous, vous pourrez échanger avec les participants et visionner en avant-première les images de l’ascension.

Vous pourrez également suivre tout au long de la semaine, les aventures de l’équipe, sur l’antenne de Vivre FM en direct de 9 à 10 heures et sur le blog www.cordees-insertion.fr où vous pouvez laisser vos messages d’encouragement.