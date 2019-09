Les comptes nationaux de la santé en 2009

En 2009, le montant des dépenses courantes de santé s’est élevé à 223,1 milliards d’euros, soit 11,7 % du produit intérieur brut (PIB) indique Etudes et Résultats n° 236. La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) s’est ralentie (+ 3,3 % contre + 3,7 % en 2008) et représente désormais 175,7 milliards d’euros. La part de la CSBM financée par la Sécurité sociale est de 75,5 % en 2009, 13,8 % étant pris en charge par les organismes complémentaires et 9,4 % sont restés à charge des ménages.

En savoir plus : www.sante-sports.gouv.fr