Les compagnons du voyage guident vos déplacements

Guider, accompagner et sécuriser vos déplacements en Île-de-France ou sur de longues distances : telle est la vocation des Compagnons du Voyage, association créée en 1993 par la SNCF et la RATP. Elle propose un service d’accompagnement de porte à porte pour les enfants, personnes en situation de handicap ou âgées, et une aide à l’acquisition de l’autonomie.

Des services sur mesure en fonction des besoins de chacun : rendez-vous dans une administration, une banque ou chez le médecin, retour à domicile suite à une hospitalisation, promenades dans un parc public, retrouvailles dans un centre d’accueil de jour, rendez-vous chez le coiffeur, activités culturelles, sorties, etc.

« Aujourd’hui, notre association met tout en œuvre pour rendre la vie en ville plus facile à toute personne ayant besoin, ponctuellement ou régulièrement, d’assistance dans ses déplacements en bus, métro, RER, tramway, trains grandes lignes, transports express régionaux et même en avion ! commente l’association. Nos accompagnateurs sont expérimentés et formés pour guider l’état des jeunes et moins jeunes nécessitant pas de soins médicaux. Ils connaissent parfaitement les réseaux SNCF et RATP. Prendre en aux différents handicaps, ils sont formés aux premiers secours, à la langue des signes françaises, aux techniques de guidage des personnes à déficience visuelle. Ils connaissent également les principaux effets de la maladie d’Alzheimer ».

Plus d’infos : Tél. 01.58.76.08.33 et mail : info@compagnons.com.