Les Compagnons du Devoir de Rhône Alpes ouvrent leurs portes aux familles

Du 29 au 30 janvier, les Compagnons du Devoir organisent des portes ouvertes – les Rencontres des Métiers – dans leur Maison de Lyon (69), St Etienne (42), St Egreve (38), Pont de Veyle(01),Villaz (74) de 9h à 18h. A cette occasion, ils présenteront aux jeunes et à leurs familles l’apprentissage en alternance et le Tour de France.

Les Compagnons du Devoir accueilleront le public trois jours d’affilée dans leur Maison. Ces portes ouvertes ont pour but de faire connaître à chacun les vingt-cinq métiers des Compagnons du Devoir, des secteurs du bâtiment, de la boulangerie-pâtisserie, de la métallurgie et du cuir et textiles, ainsi que les formations qu’ils proposent aux jeunes. Ceux-ci pourront découvrir l’apprentissage en alternance ainsi que les formidables opportunités du Tour de France, ce voyage professionnel permettant de devenir Compagnon.

A cet effet, les jeunes des Compagnons du Devoir ont imaginé de multiples animations pour divertir tout en informant les visiteurs. Ainsi des démonstrations de métier seront proposées ainsi que des tables rondes, des expositions, des projections de films, des conférences. Cet événement permettra aux familles de discuter avec des jeunes déjà en formation chez les Compagnons du Devoir.

Comme chaque année, les Rencontres des Métiers permettront à de nombreux jeunes, collégiens ou lycéens, voire jeunes diplômés, de trouver la voie de la réussite. Lors de ces journées, c’est bien un emploi et l’autonomie qu’ils auront choisis !

Contact :

Bruno Walter et Hadrien Stephan Prévôt de la maison de Lyon Compagnon électricien et menuisier

0472537103 compagnonslyonnerard@compagnons-du-devoir.com

9 rue Nerard 69009 Lyon

Nicolas Giampiccolo prévôt de la maison de St Etienne Compagnon Pâtissier

0477253500 compagnonsstetienne@compagnons-du-devoir.com

34 rue Raoul Follereau 42350 La Talaudière

Jeremy Sablin prévôt de la maison de Grenoble Compagnon métallier

0476752506 compagnonsgrenoble@compagnons-du-devoir.com

1 rue Champaviotte 38120 St Egrève

Benjamin Bianchini prévôt de la maison de Macon Compagnon menuisier

0385315687 compagnonspontdeveyle@compagnons-du-devoir.com

Le Château 01290 Pont de Veyle

Thibault Barbier prévôt de la maison d’Annecy compagnon mécanicien

0450649429 compagnonsannecy@compagnons-du-devoir.com

La Rosseraie 74370 Villaz