Les collaborateurs du Groupe RÉUNICA médiateurs d’un jour au musée du Louvre, pour un public en situation de handicap

Une formation sur mesure délivrée par le musée du Louvre Ces salariés du Groupe RÉUNICA ont bénéficié d’une formation théorique et pratique d’une demi-journée animée par la direction de la politique des publics et de l’éducation artistique du musée du Louvre. L’objectif de cette sensibilisation est de donner des clefs pour adapter un discours de médiation et une méthodologie pour aider à la découverte des oeuvres en fonction des handicaps. La formation s’appuie principalement sur la galerie tactile, destinée plus spécifiquement au public non et malvoyant, dont la nouvelle exposition « Enfances » est soutenue par la Fondation RÉUNICA. « Touchez pour voir », l’accès à la culture pour tous Forts de cette formation, les salariés du Groupe ont assuré, peu après, le rôle de médiateurs culturels en animant eux-mêmes la visite de la galerie tactile : une expérience tout à fait exceptionnelle dans un parcours professionnel, notamment en raison du prestige du lieu. Chaque personne du groupe, en situation de handicap moteur ou mental, a pu, les yeux bandés, apprécier les moulages des sculptures du bout des doigts, accompagnée par les collaborateurs RÉUNICA. La visite s’est poursuivie dans les collections de sculpture italienne par la découverte visuelle de quelques oeuvres originales dont les moulages sont exposés dans la galerie tactile.