Les circuits tactiles : une édition très spéciale pour le championnat de F1 2012

2012 marque le 10ème anniversaire de l’action d’HandiCaPZéro en Formule 1. Une décennie où l’association a permis à de nombreux fans aveugles et malvoyants d’accéder à l’essentiel de l’information durant chaque saison de Formule 1.

Depuis 2002, un magazine détaille circuits, écuries, pilotes, nouvelle réglementation … concocté par Jean-Louis Moncet et Thibault Larue. Le magazine est distribué gratuitement à la demande, en braille, audio et caractères agrandis. Pour ce 10ème anniversaire, l’édition 2012 a donc un caractère exceptionnel. Le magazine est accompagné d’une création originale imaginée par et pour des personnes aveugles et malvoyantes : le guide des circuits.Un document unique constitué de 20 planches reliées (format A3+) où chaque circuit a été revisité afin d’être simplifié, agrandi, contrasté et en relief. Un rendu visuel et tactile accessible à tous complété par des indicateurs essentiels à l’interprétation : départ, sens de circulation, virages… Chaque information visuelle est reproduite en braille et en relief par un procédé spécifique (dépôt de résine transparente). Cette édition spéciale 2012 est soutenue par Total et parrainée par Jean-Louis Moncet et Romain Grosjean. Les couvertures ont été conçues par un jeune designer irlandais passionné de F1 : PJ Tierney. Sur handicapzero.org, rubrique Formule 1 saison 2012 : les résultats (podium, classements pilotes et écuries) sont accessibles en ligne après chaque Grand Prix. Il s’agit d’une édition unique réservée aux fans aveugles et malvoyants, sa diffusion est limitée, merci de ne pas commander cette édition si ce n’est pas votre cas.

Pratique

Pour obtenir le magazine et le guide des circuits gratuitement, contactez le numéro vert HandiCaPZéro 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine).Expédition gratuite pour l’Europe et pays francophones (dans la limite des quantités disponibles).