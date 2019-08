Les chiffres de L’ADAPT : 110 000 rencontres entre candidats handicapés et recruteurs

Avec près de 400 actions recensées partout en France, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, coordonnée par l’Agefiph, le Fiphfp et L’ADAPT, réaffirme sa place incontournable dans le calendrier social. Du côté de L’ADAPT, on observe une forte participation des entreprises qui ont mandaté 2 500 recruteurs sur les 70 actions organisées par l’association. Investissement gagnant puisque la participation des candidats était en nette progression : 10 500 candidats contre 7 300 candidats en 2009 se sont ainsi déplacés et ont profité de plus de 110 000 rencontres contre 77 500 rencontres l’an passé.

« Le succès de cette 14e édition s’est révélé à la hauteur de la mobilisation renouvelée de L’ADAPT et de ses entreprises partenaires » estime Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT « la particularité de cette année est notre volonté de répondre toujours aux besoins des personnes en recherche d’emploi et de participer à l’élaboration de solutions pour nos concitoyens handicapés ».

Avec 23 Handicafés© organisés, la formule créée par L’ADAPT en 2007 tient le haut du pavé. Son concept souple et convivial a séduit 1 660 candidats et 860 recruteurs à Metz, Caen, Bordeaux, Lyon, Auxerre, Meythet, Bourges, Vierzon, Saint-Amand, Fougères, Rennes, Cergy, Roissy, Paris, Troyes, Cambrai, Evry, Clermont-Ferrand, Reims ou Chambéry. Outre les espaces coachings proposés aux candidats, les pilotes de ces actions ont innové cette année en organisant des Handicafés© dédiés spécifiquement à la fonction publique ou aux PME.

Viennent ensuite les 19 Forums emploi/handicap : 725 stands tenus par 1 500 recruteurs ont accueilli 9 000 candidats à Rouen, Lyon, Besançon, Le Mans, Nantes, Evian, Rennes, Lanrivoaré, Lesvenen, Plabennec, Paris, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Levallois-Perret, Evry, Valence, Toulon, Bourg-en-Bresse. Année après année, chaque formule se renouvelle : ainsi par exemple, sur les forums emploi/handicap de Paris et de Lyon, les candidats se sont vus proposer une préparation à leur visite via des PréInforums et ont pu bénéficier d’un « coaching à l’image » par des maquilleuses professionnelles.

Enfin, cinq Jobdatings© et 23 autres manifestations ont réuni plus de 2 650 personnes. Ces opérations de sensibilisation sont dirigées vers l’emploi (conférence débat sur le maintien dans l’emploi au Mans ou Café des Réussites sur l’ESAT Hors-les-murs à Toulouse) ou plus largement destinées à sensibiliser le grand public au handicap (exposition de photos à Cherbourg, pièce de théâtre à Paris ou encore colloque sur la santé mentale à Lyon).

Rappelons que lors de l’Inauguration de la Semaine qui s’est tenue au 104 CENT-QUATRE à Paris, L’ADAPT a organisé une conférence qui réunissait les Directeurs généraux et les Directeurs des ressources humaines de ses entreprises partenaires : Adia, Areva, Groupe BPCE, EDF, Generali, GMF, SNCF, Société Générale, Sodexo et Thalès. A cette occasion, L’ADAPT a présenté ses Priorités Handicap 2011, pistes concrètes d’améliorations pour favoriser l’accès à l’emploi issues de groupes de réflexion menés avec ses membres engagés, représentants élus de personnes handicapées, personnalités issues du milieu associatif et spécialistes venus du milieu de l’entreprise. L’ADAPT entend aujourd’hui les faire vivre en les portant devant les pouvoirs publics, les entreprises, les associations et les citoyens.

Retrouvez l’intégralité des PRIORITES HANDICAP 2011 sur www.prioritéshandicap2011.com