Les chiens guides d’aveugles ont leur site internet

Ce site se veut une vitrine consultable aisément. Conçue suivant les nouvelles technologies par la société Clerc-Com, il répond à trois objectifs : outre la sensibilisation au rôle important tenu dorénavant par le chien envers le non voyant qui bénéficie de ses services, il a également un but pédagogique envers les familles d’accueil potentielles ou le public en général : savoir ce qu’il faut faire et, surtout, de pas faire, avec un animal dressé dans un but bien précis. Le centre est basé à Roncq, mais le site a pour but également de se faire connaître dans toute la Métropole et au-delà, afin d’augmenter ses possibilités de trouver des familles d’accueil. Une version destinée spécifiquement aux non-voyants est également disponible grâce à la synthèse vocale ou à une barrette spécifique de caractères en écriture Braille.

Des projets de développement

Le site permet également de faire un don en ligne à l’association. Son prédécesseur avait reçu près de 150.000 visiteurs , nul doute que le nouveau site battra un jour ce record. Comme tout site Internet digne de ce nom, il pourra évoluer en fonction de l’actualité grâce à la formation de quelques membres du centre Corteville, des projets de développement du site étant déjà en gestation : la non-voyance et les maladies associées, les conditions de vie et de vue des non-voyants, etc… Pour la fin de l’année, une mallette pédagogique sera disponible destinée au jeune public. (Source Nord-Eclair)

Site Internet : www.chien-guide.org