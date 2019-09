Les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France recrutent

L’Association des Chiens Guides d’Aveugles d’Ile-de-France, située à Coubert, est à la recherche de familles bénévoles pour accueillir un chiot et participer ainsi à l’éducation d’un futur chien guide d’aveugle.

En provenance directe du CESECAH (Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens Guides d’Aveugles et autres Handicaps) situés à Lezoux (63), Ivoire et Ice-Tea viennent d’étoffer les rangs des élèves futurs chiens guides d’aveugles. Ces deux labradors noirs, frère et sœur, nés le 8 janvier dernier vont, après une courte période d’observation au sein de notre association, être confiés à des familles de tutelle qui seront chargées de leur inculquer les bases de l’éducation, de les socialiser.

Devenir chien guide d’aveugle : une formation rigoureuse



La formation des chiens guides d’aveugles est exigeante et rigoureuse et se décompose en deux périodes bien spécifiques :



Le chiot est placé la première année au sein d’une famille de tutelle, chargée de lui apprendre les bases de l’éducation mais aussi de le socialiser. La famille joue un rôle primordial dans le processus de la formation du chien guide d’aveugle. Elle lui permet bien entendu de grandir et de s’épanouir dans une atmosphère familiale en partageant des moments de tendresse mais la famille de tutelle va surtout lui apprendre les bases de l’éducation et lui faire découvrir le monde. Habillé d’un petit gilet bleu « Elève chien guide », le chiot découvre peu à peu les lieux où il devra plus tard guider les pas de son futur maitre non ou malvoyant.

Pour aider les familles de tutelle, les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile-de-France organisent régulièrement des cours individuels et collectifs. Des moments de partage durant lesquels familles et éducateurs peuvent notamment échanger sur les problèmes rencontrés dans l’éducation du chiot. A l’âge d’un an, le chien devient pensionnaire de l’association et débute sa formation de chien guide, formation dispensée par un éducateur diplômé. Son éducation porte sur l’obéissance, l’évitement des obstacles, les traversées de rues, trouver les passages protégés ou encore certains utilitaires mais aussi emprunter les transports en commun. Après 6 à 9 mois de formation, le chien sera prêt à être remis gratuitement à une personne déficiente visuelle.



Devenir famille de tutelle, c’est aussi s’engager en faveur du handicap visuel et soutenir la cause du chien guide d’aveugle. Pour toutes informations complémentaires, contactez directement l’association au 01 64 06 73 82