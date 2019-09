Les championnats du monde de course d’orientation 2011

La Course d’Orientation est ouverte au plus grand nombre et ceci n’est pas un vain mot. Elle rassemble des athlètes de haut niveau, des sportifs amateurs, des familles, mais également certaines personnes à handicap. La course d’orientation, c’est courir en s’orientant avec une carte et une boussole. Cette discipline sportive comporte quelques variantes : à ski, en VTT et l’orientation de précision. Ainsi le site de “Savoie Grand Revard” accueillera les “WTOC” (Championnats du Monde d’Orientation de Précision), accessibles aux orienteurs à mobilité réduite du 15 au 17 août 2011.

Les 8èmes championnats du monde d’orientation de précision seront intégrés aux Championnats du Monde de Course d’Orientation qui auront lieu du 10 au 20 août en Savoie, sur le site de Savoie Grand Revard, au coeur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et de Savoie Mont Blanc, et pour la seconde fois en France.

L’orientation de précision en quelques lignes. Le concurrent suit un itinéraire carrossable jalonné d’ateliers qui sont autant de points d’observation à partir desquels il doit identifier des postes matérialisés sur le terrain par les fameuses balises orange et blanches de la CO. Il ne dispose que de sa carte, très précise, et d’une boussole. Sur certains ateliers, l’exercice est chronométré. Le classement s’obtient par combinaison de points pour bonnes réponses et le temps mis à donner les réponses. L’absence de chronométrage des déplacements rend cette discipline accessible aux personnes handicapées-moteur qui concourent avec les autres (classement “scratch”).

Par un classement particulier, c’est aussi un véritable Championnat du Monde réservé aux personnes à mobilité réduite. Cette variante de la discipline s’est développée à partir de la Suède dans les années 90. Aux premiers championnats du monde en 2004, la France s’est classée 7ème. Elle a gagné les championnats d’Europe 2007, chez elle en Aquitaine.

Le programme des “WTOC 2011”:

15 août : course-modèle et entraînement

16 août : 1ère épreuve

17 août : 2ème épreuve et cérémonie protocolaire

18 août : “tempo”, épreuve de découverte ouverte à tous sur un des circuits des championnats.

Dans le cadre des animations organisées autour des championnats, des démonstrations seront proposées

du 17 au 20 août à La Féclaz, sur le lieu de deux finales et du relais. Une des épreuves du challenge

“Entreprises”, le 19 août, sera de l’orientation de précision.

http://www.woc2011.fr/