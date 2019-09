Du 8 au 9 février, la station-village de Lans-en-Vercors accueillera près de 100 skieurs du Sport Adapté (sportifs en situation de handicap mental ou psychique). Les épreuves vont s’enchainer : en ski alpin (Géant, Super G et Slalom) et en Ski Nordique (skating et classique). C’est en plein cœur du Parc Naturel du Vercors, lieu privilégié pour les entrainements de l’équipe de France de ski Sport Adapté, que se déroulera la compétition.

Pour plus d’infos contactez le CDSA38 : 04 76 26 63 82