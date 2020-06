Les cabines UV mises en cause

Selon une étude, le nombre de cancers de la peau a nettement augmenté en 39 ans. Les cabines de bronzage seraient l’une des causes de cette multiplication.

Une étude américaine parue le mois dernier montre qu’entre 1970 et 2009, chez les jeunes de 18 à 39 ans, le nombre de cancers de la peau a été multiplié par huit pour les femmes et par quatre pour les hommes. Une augmentation inquiétante, qui serait dû à la fréquentation en hausse des cabines de bronzage qui diffusent des UV artificiels, et qui favoriseraient donc les mélanomes.

Selon le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, 16 % des Français ont déjà fréquentés les quelques 15 500 cabines à UV de France. Le « soleil en boîte » est un véritable danger pour la peau, car cette dernière reçoit une trop grande quantité d’UV durant les séances. Cela dépend de la puissance de certaines lampes, de leur réglage, et du sérieux de leur contrôle. Il ne faut donc pas en abuser !

À noter que les UV proviennent aussi du vrai soleil. Une forte exposition, sur la plage, peut tout aussi bien favoriser le développement d’un cancer. Il ne faut donc pas oublier de se protéger avec de la crème solaire, surtout pour les peaux claires, et éviter le créneau midi-16h, où le soleil brille très fort.

Florian Jurdic