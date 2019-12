Les Belges satisfaits de leurs hôpitaux

Selon une analyse du Service d’études du gouvernement flamand, les Belges francophones sont les plus satisfaits de tous les Européens de la qualité de leurs organismes de soins de santé et les Hongrois, les moins satisfaits. Quatre-vingts pour cent des Belges francophones se disent satisfaits de la qualité de leurs organismes de soins de santé. Du côté néerlandophone, ce chiffre s’élève à 70%. La qualité, la disponibilité et l’accessibilité des soins à domicile ont été également été jugées meilleures en Belgique que dans le reste de l’Europe. Quant aux Hongrois, ils sont 45% a se déclarer satisfaits par la qualité des organismes de soins de santé et 57% par leur disponibilité et leur accessibilité.