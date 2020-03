Bi Feiyu a fait un pari audacieux : transmettre aux voyants que nous sommes une manière de voir le monde que nous n’imaginons pas, celle des non-voyants.

Voici donc l’histoire d’une confrérie de masseurs aveugles spécialisés dans les massages thérapeutiques relevant de la médecine traditionnelle chinoise. Une petite communauté dont nous découvrons la vie, les sensations et sentiments, comment ils travaillent, tombent amoureux, espèrent un avenir meilleur. Ce sont des récits alertes et pleins de saveur, à l’écriture rapide, souvent drôle, précise, lyrique, parfois pleins d’excès ou d’une indéfinissable étrangeté. Bi Feiyu a songé à ce livre pendant vingt ans avant d’entreprendre sa rédaction, cherchant

dans la fiction les moyens de rendre justice aux nonvoyants qui l’ont inspiré et l’ont impressionné par leur recherche du bonheur, souvent plus joyeuse et volontaire,

dit-il, que celle des voyants.

Les aveugles, Bi Feiyu, édition Philippe Picquier