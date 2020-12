Listen to this article Listen to this article



Les Journées Nationales des Associations d’Aveugles et de Malvoyants, organisées par le CNPSAA (Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes), se sont tenues dans toute la France, les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009. Plusieurs dizaines d’associations d’aveugles et de malvoyants se sont mobilisées pour porter les projets d’aides sociales et technologiques à la connaissance du grand public et recueillir des fonds qui contribueront à leur réalisation.