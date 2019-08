Les aveugles algériens réclament la reconnaissance de leur handicap

Les non-voyants algériens remontent au créneau. Dans une conférence de presse qui s’est tenue au siège de l’Organisation nationale des aveugles algériens (ONAA) en Algerie, ils ont évoqué les différents problèmes qu’ils rencontrent.

« Nous voulons juste que notre handicap soit reconnu comme tel et non comme une maladie chronique », explique Saïd Abderahmani, vice-président de l’ONAA, dans les colonnes d’El Annabi. Autre grave problème évoqué, celui de l’accès à l’emploi, véritable préoccupation pour les non-voyants qui demandent la révision à la hausse de 1 à 3% de l’obligation faite aux entreprises d’engager des personnes handicapées. « Avec un tel pourcentage, les non-voyants auront la chance de décrocher un emploi et vivre décemment », estime M. Abderahmani pour qui « les pouvoirs publics doivent réfléchir à créer des activités et à donner des opportunités d’avoir un travail convenable ».

Les aveugles disent aussi souhaiter l’intégration de la formation de standardiste dans la nomenclature des branches du secteur de la formation professionnelle et le recrutement d’aveugles dans des services de radiologie à cliché existants dans les hôpitaux.

La question des pensions versées aux personnes handicapées qui est de 1 000 DA (ndlr: 11,70 euros !) par mois. a également été évoquée: « Que va faire un handicapé avec cette somme qui arrive à peine à remplir un couffin d’un jour ? Pourquoi les autres cas sociaux sont mieux pris en charge que nous ? », se demande-t-il tout en précisant que le handicapé visuel doit fournir tout un dossier administratif et passer par un long processus pour en bénéficier.

Autre revendication : la baisse du loyer. Jusqu’en 1982, les handicapés visuels étaient pris en charge par le ministère de la Santé. A cette époque, un rabais de 40% du taux du loyer leur était accordé. Jusqu’à ce que le Secrétariat d’Etat aux Affaires sociales prenne le relais. Ensuite, c’est le ministère du Travail qui en a la charge avant d’en confier la gestion au ministère de la Solidarité nationale jusqu’à aujourd’hui.

Toutefois, cet avantage n’a pas été reconduit, laissant les bénéficiaires dans une situation plus complexe. Et pourtant, la loi 02-09 du 8 mai 2002 portant protection et la promotion des handicapés a accordé des avantages à cette catégorie. Mais les textes d’application sont inexistants, rendant difficiles l’octroi des pensions, la garantie de la formation et le bénéfice d’un emploi ardu. Ainsi, les 1.248 travailleurs de l’ex-Enabros, qui employait près de 2.500 salariés, ne perçoivent pas leur salaire du ministère de la Solidarité dans les temps. Pire, ils risquent le chômage « car d’ici fin juin 2009, l’entreprise fermera ses portes, rejoignant ainsi les 27 unités de production que compte l’établissement qui sont déjà fermées ».