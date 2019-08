Les aveugles à la rencontre des auteurs et des éditeurs

Pouvant désormais accéder à l’actualité littéraire en même temps que l’ensemble du public, les adhérents aveugles de la bibliothèque numérique SÉSAME (Service pour l’Édition Spécialisée destinée aux Aveugles, Malvoyants et autres personnes Empêchées de lire) ont voulu rendre hommage à Louis Braille en créant le “LIVRE SÉSAME”. Parmi les 100 derniers livres adaptés par l’Association, ils ont choisi 5 titres qui seront soumis à un jury notamment composé de 4 lecteurs aveugles et de 2 invités, Hélène Leblois* et Patrick Gambache**, responsables de la mise en oeuvre du décret de la loi DADVSI*** sur l’exception handicap.

Ce jury proclamera le “LIVRE SÉSAME 2010” le 27 novembre prochain au cours d’un Café Littéraire organisé à Paris.

L’écrivain Jean-Baptiste Destremau participera à cette réunion et parlera de ses livres “La sonate de l’assassin” et “Si par hasard”.

En organisant cette manifestation sous la forme d’un café littéraire, l’Association SÉSAME s’est donnée pour but de rejoindre le souhait de Louis Braille : permettre aux aveugles de prendre part à la vie culturelle et la partager avec d’autres. Nous nous réjouissons de cette rencontre à laquelle vous êtes chaleureusement invités.

La bibliothèque numérique SÉSAME utilise les techniques les plus avancées pour sélectionner, adapter et finalement prêter à ses membres aveugles ou malvoyants des ouvrages, des plus classiques aux plus récents. Ces livres, plus de 10 000 aujourd’hui, aux formats numériques audio et texte, peuvent être téléchargés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils sont protégés contre la copie et la diffusion. La durée de validité est limitée à quelques semaines.

* Responsable du Centre Exception handicap à la Bibliothèque nationale de France.

** Directeur des Éditions Delagrave et J’ai lu, Président de la Commission d’agrément, instituée par le Ministère de la Culture au titre de l’”exception handicap”.

*** Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, complétée par le Décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap.

CAFÉ LITTÉRAIRE D’AUTOMNE LE 27 NOVEMBRE 2010 À 16 H 30 :

Café François Coppée

1, bd du Montparnasse

75006 Paris

Plus de renseignements sur le “LIVRE SÉSAME 2010” et sur l’association : http://www.bibliosesame.fr

Association SÉSAME

5 rue Maurice de la Sizeranne – 75007 PARIS

Tél. : 01 40 61 98 16