Les athlètes paralympiques à l’honneur

À l’occasion de la 6e édition des Rencontres EDF Handisport, la Fédération Française Handisport et son partenaire historique EDF vous donnent rendez-vous les 25 et 26 mai prochains sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour célébrer leurs 20 ans de partenariat et lancer le compte à rebours à « J-100 » de l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres 2012.

Des activités sportives adaptées à tout type de handicap

Gratuites et accessibles à tous, les Rencontres EDF Handisport sont l’occasion de sensibiliser le grand public au handisport. Pendant deux jours, les acteurs du sport, du mouvement handisport (athlètes de haut niveau, entraîneurs, éducateurs) et les visiteurs se côtoieront dans une ambiance festive.

Les nouveautés de l’édition 2012

Pour la première fois, un stadium sera érigé au cœur du Village avec des activités en initiation et en démonstration par des champions handisport telles que l’athlétisme avec les médaillés paralympiques, Arnaud Assoumani et Marie-Amélie Le Fur, ou encore l’aviron, avec la vice-championne du monde, Perle Bouge. Une piste d’athlétisme sera également installée sur le parvis de l’Hôtel de Ville sur laquelle les visiteurs pourront venir se mesurer aux athlètes dans les conditions réelles d’une compétition. Enfin, le public pourra découvrir les 50 ans de l’histoire du paralympisme à travers un musée éphémère exceptionnel.

Une quinzaine de disciplines paralympiques seront représentées afin de faire découvrir aux petits comme aux grands les sports suivants: athlétisme, haltérophilie, judo, aviron, boccia, cyclisme, escrime, basket, tir à l’arc, tir sportif, tennis et tennis de table. Sept sports de « loisirs » seront également à découvrir ou à redécouvrir avec l’escalade, la danse, le parcours fauteuil, la sarbacane, la pétéca, le bumball ou encore le disc golf.



Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française du Sport Adapté, qui fait son grand retour aux Jeux paralympiques cette année, est conviée à l’événement ; l’occasion de découvrir ses activités au service des personnes en situation de handicap mental et psychique.

Le paralympisme à l’honneur !

À 100 jours de l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres 2012, dont EDF est le partenaire officiel et fournisseur officiel d’électricité, la 6ème édition des Rencontres EDF Handisport sera plus que jamais placée sous le signe du paralympisme ! De nombreux athlètes paralympiques seront présents, parmi eux les athlètes du Team EDF :

Athlétisme : Arnaud Assoumani, Marie-Amélie Le Fur, Clavel Kayitaré, Jean-Baptiste Alaize, Djamel Mastouri, Sebastien Mobré.

Aviron : Perle Bouge, Stéphane Tardieu

Escrime : Damien Tokatlian

Judo : Sandrine Aurières Martinet

Natation: Charles Rozoy

Ski: Cyril Moré

Tir à l’arc: Fabrice Meunier

Fort de son succès il y a deux ans, le photocall EDF fait son grand retour ! Cette année, le grand public pourra se faire prendre en photo avec les athlètes présents, de manière unique dans un univers typiquement londonien.