Les associations demandent que l’autisme soit reconnu grande cause 2012

PARIS, (AFP) – Le mouvement “Ensemble pour l’Autisme”, regroupant les principales associations œuvrant en faveur de l’autisme, demande que le label “grande cause nationale 2012” lui soit attribué. Le mouvement déposera officiellement sa demande vendredi.

Un courrier sera par ailleurs envoyé à l’ensemble des candidats à la présidentielle et aux responsables de partis politiques “pour les inviter à se positionner et à s’engager publiquement sur la question”. Le mouvement “espère ainsi peser de tout le poids des 60.000 familles qu’il représente sur le débat politique et attirer enfin l’attention sur un phénomène de santé publique préoccupant”.

“L’autisme touche en effet près de 600.000 personnes en France, dont la prise en charge inadaptée conduit souvent à la maltraitance”, souligne “Ensemble pour l’autisme”.

Le mouvement précise regrouper “toutes les principales associations oeuvrant en faveur de l’autisme”, soit près de 250 organisations dont Autisme France, Sésame Autisme, Pro Aid Autisme, Asperger Aide France, Autistes sans Frontières, la Fondation Autisme… Le label grande cause nationale serait “un coup de pouce symbolique et médiatique” pour “un sujet mal traité”, a estimé auprès de l’AFP Florent Chapel, délégué général du Collectif Autisme. En 2011, le label “grande cause nationale” avait été attribué à la lutte contre la solitude. Cette année, l’autisme devrait être en concurrence notamment avec l’illettrisme et les allergies.