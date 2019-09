Les Assises régionales Alzheimer d’Île-de-France

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Île-de- France (DRASSIF) organise les Assises régionales Alzheimer les lundi 5 et mardi 6 octobre 2009 à l’Espace Charenton, à Paris. Avec plus de 30 000 nouveaux cas chaque année, l’Île-de-France est la région française qui compte le plus de malades d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées qui se caractérisent par la perte progressive de la mémoire, des fonctions cognitives s’accompagnant de troubles du comportement, constituent un enjeu de santé publique et de société de première importance. L’information du public est essentielle car en raison du caractère évolutif de la maladie, une prise en charge précoce permet d’améliorer les conditions de vie des patients et de leur entourage.

Un effort sans précédent

Dans ce contexte, le gouvernement français a adopté le plan Alzheimer pour la période 2008 2012. Doté de 1,6 milliard d’euros sur 5 ans, il met en exergue 44 mesures destinées à améliorer la qualité de vie des malades et des aidants, à fournir un effort sans précédent pour la recherche et à informer tous les publics sur la maladie. Parmi ces mesures figure la tenue d’Assises régionales ayant pour objectif d’accompagner la mise en œuvre du plan dans chaque région. La DRASSIF organise les Assises régionales d’Île-de-France qui se dérouleront sur deux jours et permettront de diffuser une information de proximité sur la maladie et de contribuer à modifier les représentations et perceptions de la maladie. Elles débuteront, le 5 octobre, par une soirée avec la projection du film « Cortex » suivie d’un débat avec le réalisateur, Nicolas Boukhrief. Le lendemain, une journée de travaux autour de trois tables rondes permettra aux différents acteurs (professionnels, représentants d’associations, structures d’accueil) d’échanger sur l’état de la recherche, la prise en charge des personnes malades et le soutien aux aidants familiaux.

Consultez le programme sur le site Internet dédié à la manifestation :

http://www.assises-alzheimer-idf.fr

À propos du plan 2008-2012

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées progressent inexorablement avec l’âge : à partir de 85 ans, une femme sur quatre et un homme sur cinq sont touchés. En Europe plus de 6 millions de personnes sont atteintes. Face à ce triple défi scientifique, médical et social, le Président de la République a lancé le 1er février 2008 le plan Alzheimer 2008-2012 doté de moyens spécifiques. Pour plus d’informations : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr