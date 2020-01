Les “Arts et Métiers” accessibles à tous pour les Journées du Patrimoine

La traversée de la Manche par Louis Blériot, la mise au point du Cinématographe par les Frères Lumière, le laboratoire de Lavoisier, le pendule de Foucault… À l’occasion de cette 26e édition des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir au Musée des arts et métiers à Paris ou aux réserves à Saint-Denis les histoires fantastiques des inventeurs et des aventuriers de l’histoire des techniques. Au Musée des arts et métiers, des visites « flash » et des animations pour les 7-12 ans et leurs parents sont organisées tout le week-end. Elles sont gratuites et accessibles à tous publics. En lien avec le thème de cette année « Un patrimoine accessible à tous », le musée propose de nouvelles visites à destination des publics handicapés en Langue des Signes Française (LSF), en lecture labiale, tactile et aussi adaptées au handicap mental.

Mais si la machine volante de Clément Ader, la lanterne magique ou encore la presse de Gutenberg n’ont déjà plus de secret pour vous alors rendez-vous à la visite des réserves à Saint-Denis pour découvrir les coulisses du Musée des arts et métiers, l’histoire des collections, les techniques de conservations et de restaurations. La visite des réserves est aussi et surtout l’occasion de découvrir des objets jamais encore exposés. À l’occasion de l’année mondiale de l’Astronomie, un parcours autour de cette thématique servira de fil rouge à la découverte des lieux. La visite (1h30) est proposée à tous publics et aussi en Langue des Signes Française (LSF), un parcours-jeu est destiné aux 7-12 ans (Réservation obligatoire au 01 49 15 98 98).

PROGRAMME SAMEDI ET DIMANCHE AUX RESERVES A SAINT-DENIS



Visiteurs pratiquant la Langue des Signes Française

Visite en LSF, « Les réserves du musée »

Les réserves du Musée des arts et métiers, riches de 80 000 objets et dessins scientifiques et techniques sont exceptionnellement ouvertes au public pratiquant la LSF.

Samedi et dimanche à 10 h et 11 h 30 – Durée : 1 h 30

Réservation préalable obligatoire http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=155

Pas de possibilités d’inscriptions sur place le jour même.

PROGRAMME SAMEDI ET DIMANCHE AU MUSEE DES ARTS ET METIERS A PARIS



Visiteurs pratiquant la Langue des Signes Française

Visites flashs

15 h : La statue de la liberté

15 h 30 : La presse de Gutenberg

17 h : La machine électrostatique

Visiteurs malentendants (visite en lecture labiale)

14h: Le cinématographe des frères Lumière (1895)

15 h : Le pendule de Foucault

16 h : Le laboratoire de Lavoisier

17 h : Clément Ader, inventeur de la première machine volante