Les artistes de l’APAJH s’exposent à Carcassonne

Les artistes des foyers d’hébergement de l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) de Capendu et Saissac sont, pour quelques semaines, les invités du Cercle Taurin Carcassonnais, l’occasion pour ce club de faire bon usage de la salle d’exposition de la chapelle rue Barbès, son siège, et de mettre en valeur des créateurs très inspirés par l’univers de la feria, de la corrida et du “toro” de combat. Les vins du Domaine Sainte-Johannès, seul ESAT (établissement et service d’aide par le travail) viticole du département, où travaillent les pensionnaires de l’APAJH étaient présents pour le vernissage de cette exposition. Une soirée où se rencontrèrent personnes handicapées et laficionados. Le tout, bien sûr, s’est déroulé en musique et en danse ! En effet, les Sévillanes de l’association «peña flamenca Anda Jaleo» ont fait plusieurs passages, en tenue andalouse pour le plaisir des yeux et des oreilles.

L’exposition-vente «De l’art et du vin» se tient jusqu’à fin décembre chaque samedi, dès 10 heures, à la chapelle du CTC, rue Barbès.