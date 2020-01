Les antibiotiques, trop souvent « automatique » selon UFC-Que Choisir

L’UFC-Que Choisir rend publics les résultats d’une enquête1 sur les prescriptions d’antibiotiques, et à la lumière de ces derniers, exige du ministère de la Santé la mise en œuvre sans délai de mesures concrètes à même de garantir une information objective des médecins.

Alors que la consommation d’antibiotiques repart à la hausse depuis 2008 (+ 4 % par an), l’UFC-Que Choisir a mené une enquête auprès de 50 médecins, qui a pris la forme de visites par un patient unique en bonne santé, se plaignant d’un mal de gorge fictif. Ces consultations ont donné lieu à des prescriptions suivantes :

Alors que la personne était en parfaite santé, 52 % des visites ont conduit à la prescription d’antibiotiques. Faut-il à nouveau rappeler que l’efficacité des antibiotiques diminue quand leur usage se développe ?

Notre enquête dédouane les patients, dont l’influence sur les prescriptions est faible : seul un médecin de l’échantillon a retiré les antibiotiques de l’ordonnance après que notre enquêteur a émis un doute sur leur utilité.

L’enquête souligne également la surprescription de médicaments : en moyenne, chaque ordonnance comprenait 2,4 médicaments, en plus des antibiotiques ! Certains médecins ont même prescrit des corticoïdes, pourtant non recommandés pour un mal de gorge.

« Voilà donc une nouvelle preuve du caractère irrationnel des prescriptions, qui explique que la France se singularise tristement dans le paysage européen », souligne l’UFC-Que Choisir. 9 consultations sur 10 se concluent par une prescription de médicaments (deux fois plus qu’aux Pays-Bas), et la consommation de médicaments par habitant est supérieure de 40 % à celle de nos voisins européens.

« Non seulement en totale contradiction avec les impératifs les plus élémentaires de santé publique, ces prescriptions irrationnelles sont en outre inacceptables compte tenu de la charge financière qu’ils font supporter à la collectivité, dans un contexte où les déficits de l’assurance maladie menacent la pérennité du système et l’égal accès aux soins. »

1. Enquête réalisée par une unique personne en bonne santé de la mi-octobre à la mi-novembre 2010 auprès de 50 médecins généralistes, à Paris, en région parisienne et en province, suivant le même scénario : prétendre un mal de gorge et dire craindre une angine. Il est précisé que ces rendez-vous à la seule charge de l’association n’ont donné lieu à aucun remboursement de la part de l’Assurance maladie. Enquête complète disponible dans le numéro de février de Que Choisir Santé.