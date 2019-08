Les annonces du ministre

Brice Hortefeux, ministre du Travail, a annoncé différentes mesures en faveur des personnes handicapées. L’Allocation adulte handicapé (AAH) va être augmentée de 54 euros et les quelque 800 000 bénéficiaires recevront désormais un peu plus de 700 euros par mois. De plus, le ministre a annoncé la création d’un observatoire de l’accessibilité en collaboration avec des associations et administrations. Le troisième objectif du plan mis en place est la mobilisation pour l’accès à l’école et à l’emploi.