Les annales du congrès AIVI 2010 “Briser le silence de l’inceste” sont parues

Annales du congrès AIVI 2010 PDF

Sommaire

Remerciements

Ouverture du congrès par Isabelle AUBRY, Présidente AIVI

Barbara LABORDE : Présentation de son exposition Ensemble, enVies

Marie-Louise FORT : Accompagner la sortie du silence

Catherine BONNET et Pierre LEVY : La triade : un nouvel outil de

dépistage de l’inceste chez l’adulte

Karine BARIL : Dévoiler l’agression sexuelle : qui sont les victimes, qui dévoilent et quels sont les impacts d’un dévoilement

Claude SERON : Le recueil du témoignage de l’enfant présumé abusé

Jean-Luc VIAUX : Les fausses allégations : recueillir correctement la plainte de l’enfant .

Documentaire :”Breaking the silence Children’s Stories”

Jocelyne BROWN : Le Syndrome d’Aliénation Parentale :Naissance et chute d’un syndrome. 30 ans d’expérience outre-Atlantique

Marie-Pierre PORCHY : Le parcours judiciaire

Clôture du congrès

