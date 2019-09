Les algues pour la santé

Dans cet ouvrage, on découvre les vertus santé et beauté des algues marines et des microalgues.

Sources complètes de nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines…), les algues ont des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires, détoxifiantes, anticancéreuses, etc. Chlorelle, spiruline, wakamé… chaque algue est classée par fiche détaillant son origine, son intérêt nutritionnel, son effet sur la santé puis des recettes de soins et de cuisine. Côté soins on découvrira comment réaliser bains et cataplasmes reminéralisants ou amincissants, masques hydratants, lotions pour les cheveux… Côté cuisine, les auteurs convient les algues dans nos assiettes pour leur saveur ou leur incroyable pouvoir gélifiant avec une trentaine de recettes : soupes, purées, omelettes, salades ou même… crème au chocolat !

Les algues nos alliées santé et beauté, Sylvie Hampikian, Amandine Geers et Olivier Degorce, Terre vivante, Collection Conseils d’expert, 17 euros.