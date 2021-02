Ecouter article Ecouter article





En ce début de troisième millénaire, l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées constitue un enjeu de société réactualisé. Le nombre de ces personnes et les possibilités de leur accompagnement, collectivement valorisées, sont en effet en augmentation.

Plusieurs solutions sont possibles pour prendre en charge ces personnes dépendantes, dont l’institutionnalisation et les différentes formes de l’aide à domicile. Le recours aux aidants familiaux constitue une autre option qui correspond aux attentes des familles et des aidés et satisfait la vie collective, dans la mesure où l’action des aidants peut se substituer à celles des acteurs publics.

Cet ouvrage montre la difficulté des aidants familiaux confrontés, d’une part, à l’accompagnement des populations connaissant des formes inégales et variées de la perte d’autonomie et de la dépendance et d’autre part, aux contraintes difficiles imposées par les familles et par les différents niveaux de la puissance publique. Le recours à des aidants familiaux étant une solution à un problème rencontré dans la vie collective, ces aidants ont la possibilité de se constituer en acteur collectif. Afin d’élargir la réflexion, deux situations, en Suisse et en Belgique, complètent l’ouvrage.

Les Aidants familiaux, sous la direction d’Alain Blanc, Presses Universitaires de Grenoble, 21 euros