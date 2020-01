Les Agences régionales de santé (ARS) installées dès aujourd’hui

Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, officialise aujourd’hui la naissance des Agences régionales de santé (ARS) chargées de centraliser et mettre en oeuvre l’ensemble de la politique de santé et médico-sociale dans les régions sous le contrôle direct du gouvernement. Elles auront également un rôle majeur dans la réorganisation hospitalière. Cette mesure, prévue par la loi “Hôpital, patients, santé et territoire (HPST)”, est critiquée par plusieurs syndicats qui y voient une centralisation et une remise en cause de l’offre de santé publique au profit d’une logique purement comptable.

Les ARS, au nombre de vingt-six – soit une par région -, remplaceront des actuelles Agences régionales d’hospitalisation (ARH), mais également des Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou encore des Unions régionales des caisses d’assurance-maladie (URCAM). Selon le ministère de la Santé, les ARS seront “chargées d’adapter la politique de Santé publique aux problématiques spécifiques des régions dans les secteurs de la médecine de ville, de l’hôpital et du médico-social”. Leur “charge de compétences” concernera aussi bien les différentes professions de santé, la prise en charge ambulatoire, l’hôpital, le secteur médico-social, la prévention et la promotion de la santé, et la sécurité sanitaire. Les directeurs généraux des 26 ARS ont été nommés mercredi en conseil des ministres. Parmi eux, figure l’ancien ministre socialiste de la Santé Claude Evin, qui prend la tête de l’ARS d’Ile-de-France. Cette centralisation, dans le cadre d’une loi contestée qui a provoqué des manifestations au printemps 2009, suscite des réserves de certains syndicats et personnalités de l’hôpital public.

