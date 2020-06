Les ados ne mangent pas assez de fruits et légumes

Les deux-tiers des adolescents ne mangent pas quotidiennement des fruits, pour les légumes le taux atteint 62,9 %, 20 % pour les produits laitiers. 30 % ne prennent pas chaque jour leur petit déjeuner, selon une enquête publiée par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut de veille sanitaire.

Cette enquête portant sur 7 538 adolescents montre également que 37,3 % ne font pas de sport en dehors de l’école. Enfin, 41 % passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Ces données varient selon l’âge et selon le sexe. Les filles sautent plus fréquemment le petit-déjeuner et sont moins sportives que les garçons, lesquels sont plus accrochés à leurs écrans et aux boissons sucrées.

Le BEH note également des différenciations en fonction des « facteurs socio-économiques ». Les « comportements alimentaires, d’activités physique et de sédentarité considérées comme défavorables étaient associées à des caractéristiques socio-économiques défavorables. La catégorie socio-professionnelle du ménage et l’appartenance du collège [ de l’ado, NDLR] à une ZEP… »

La même corrélation a déjà été faite entre catégorie sociale et prévalence du surpoids et de l’obésité.

www.invs.sante.fr