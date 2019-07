Autonomie et numérique : les 7 lauréats du hackathon d’Orange

Les 7 lauréats du hackathon ” le numérique pour l’ autonomie “

A l’occasion de Viva Technology Paris 2016, Orange a révélé vendredi 1er juillet les 7 équipes lauréates du hackathon « le numérique pour l’ autonomie » qui a réuni pendant trois jours, du 22 au 24 juin, près de 150 participants, accompagnés par une cinquantaine d’experts d’Orange et de ses partenaires.

« Prix Orange »

Le 1er prix a été attribué à l’équipe Ring my bell pour son projet Ring my bell (Stop Voleur). Ring my bell est un wearable connecté permettant d’alerter immédiatement le possesseur d’un smartphone en cas de suspicion de perte ou de vol. Accroché à une montre, un bracelet, un vêtement, il est relié en bluetooth au smartphone et le fait sonner dès que l’utilisateur n’est plus à proximité. Plus la distance augmente plus l’alarme est puissante, de quoi gagner en autonomie et en mobilité.

Elle s’est vu remettre un chèque d’une valeur de 3 000 euros. La start-up pourra être accompagnée par l’Orange Fab France et profiter ainsi de conseils, des ateliers, ainsi que du réseau national et international de l’Orange Fab France. Elle bénéficiera également par IBM d’un accès privilégié à la plateforme Cloud avec un crédit d’utilisation gratuit d’une valeur équivalente à 10 000 dollars par mois sur un an.

« Prix BNP Paribas Cardif »

Le 2ème prix a été attribué à l’équipe Balloons pour son projet de lampe connectée permettant d’envoyer de l’amour à ses proches. Ce projet est porté par des entrepreneurs de l’IoT qui prévoient une mise sur le marché dès 2017 à l’issue d’une campagne de crowdfunding sur Kickstarter (www.meetballoons.fr). Grâce aux équipes d’Orange, Balloons se connecte aujourd’hui à la plateforme LoRa et bénéficie d’une technologie ultra innovante et disruptive qui facilitera son déploiement.

Elle s’est vu remettre un chèque par BNP Paribas Cardif d’une valeur de 3 000 euros et bénéficiera d’un accompagnement par des experts d’Orange pendant un an. En outre, IBM fournira, pendant une durée d’un an, un accès privilégié à sa plateforme cloud avec un crédit d’utilisation gratuite d’une valeur équivalente à 2 000 dollars par mois(1).

« Prix DomusVi »

Le 3ème prix a été attribué à l’équipe “Hear & Know” pour son projet “Secure Trip” permettant d’une part d’améliorer la sécurité des personnes âgées désorientées au sein des EHPAD grâce à un système de localisation, d’autre part de favoriser l’envoi d’informations relatives aux personnes âgées à leurs proches ou aux équipes des EHPAD.

Elle s’est vu remettre par DomusVi un chèque d’une valeur de 3 000 euros et bénéficiera d’un accompagnement par des experts de DomusVi pour l’évaluation du projet en conditions réelles d’utilisation, ainsi que par des experts d’Orange, et ce pendant un an. En outre, IBM fournira, pendant une durée d’un an, un accès privilégié à sa plateforme avec un crédit d’utilisation gratuite d’une valeur équivalente à 2 000 dollars par mois(1).

« Prix CA Technologies »

Le 4ème prix a été attribué à l’équipe Auticiel pour son projet Dailymate, destiné aux enfants comme aux adultes. Dailymate est une application d’aide à la réalisation de tâches entièrement personnalisable pour tablette tactile. Elle permet le découpage de tâches du quotidien en consignes simples et visuelles pour en faciliter la compréhension et la réalisation via une image, un texte et un message sonore.

Ce prix, décerné par l’éditeur de logiciels CA Technologies, est assorti d’un chèque de 1 500 euros. Auticiel bénéficiera également d’un accompagnement par des experts d’Orange pendant un mois. En outre, IBM fournira, pendant une durée d’un an, un accès privilégié à sa plateforme avec un crédit d’utilisation gratuite d’une valeur équivalente à 2 000 dollars par mois(1).

« Prix EDF »

Le 5ème prix a été attribué à l’équipe « OZ ensemble » pour son projet de plateforme communautaire. Cette plateforme doit servir à la mise en relation de familles ayant des enfants handicapés à travers le monde pour faciliter l’organisation de séjours linguistiques avec des échanges croisés. Différents outils de communication comme l’auto-traduction seront mis en œuvre pour faciliter les prises de contact, l’ autonomie, et les relations dans la durée.

« OZ ensemble » bénéficie d’un chèque d’une valeur de 1 500 euros de la part d’EDF et bénéficie d’un accompagnement par des experts d’Orange pendant un mois. En outre, IBM fournit, pendant une durée d’un an, un accès privilégié à sa plateforme avec un crédit d’utilisation gratuite d’une valeur équivalente à 2 000 dollars par mois(1).

« Prix ATOS »

Le 6ème prix a été attribué à la start-up SWAF pour sa solution éponyme qui vise à la bonne hydratation des seniors autour d’un verre connecté. Il s’agit d’habituer les séniors à s’hydrater chaque jour, au travers de la création de services ludiques et de serious game. Le serious game est aussi un moyen de rapprocher les grands-parents de leurs petits-enfants.

Elle s’est vu remettre une dotation d’une valeur de 1 500 euros et bénéficiera pendant un mois d’un accompagnement par des experts d’Orange.

« Prix Responsage »

Le prix coup de cœur a été attribué à l’équipe I zen move pour son projet I Zen Move redonne au malvoyant le plaisir de se déplacer tout seul, en toute confiance. I Zen Move, intègre pour la première fois, dans une même application sur Smartphone, un GPS adapté, un outil efficace de lecture des informations lointaines et la possibilité d’enrichir le parcours de balises relatives aux obstacles rencontrés, et de les partager sur les réseaux sociaux. Avec IZenMove : le malvoyant redécouvre toute la cité en toute sérénité.

Elle s’est vu remettre un chèque d’une valeur de 500 euros.

Avec ses partenaires, Adetem, Afnor, Atos, BNP Paribas Cardif, Claria, la Croix-Rouge française, Délégation ministérielle à l’accessibilité, Des Soins et Des Liens, DomusVi, EDF, e-Seniors, FabLab Côte d’Opale, FacLab, Fondation Université de Cergy-Pontoise, Figures de France, Groupe SOS Seniors, HandiCaPZéro, IBM, Notre Temps, Quai du Numérique, Responsage, Université Virtuelle du Temps Disponible et Vivre FM, Orange vise à accélérer l’innovation numérique pour favoriser l’accès à la communication de tous et l’ autonomie.

(1) 2 000$ pour les prix 2 à 5, dont 1000 $ sur la plateforme d’innovation Bluemix et 1000 $ sur la plateforme d’hébergement Softlayer. Condition d’attribution : être une start-up de moins de 5 ans et faisant moins de 1 million de CA.

