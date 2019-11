Les 44es Jeux du Val-De-Marne du 4 au 20 juin 2010

La 44e édition des jeux du Val-de-Marne se déroulera du 4 au 20 juin 2010 dans plusieurs communes du Département. Les Jeux du Val-de-Marne sont une initiative organisée par le Conseil Général en partenariat avec les communes, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), l’Inspection académique, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), l’Union National du Sport Scolaire (UNSS), l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), les comités et clubs sportifs du Val-de-Marne, ainsi que de nombreux bénévoles.

C’est une véritable mobilisation politique et associative qui anime depuis 1967 le département et s’implique auprès de la population en offrant aux petits comme aux grands cette manifestation. C’est la manifestation culturelle et sportive la plus ancienne du département.

Les 130 000 visiteurs de 2009 confirment le caractère ludique de cet évènement qui se veut avant tout intergénérationnel, familial et propose des activités fédératrices autour de défis sportifs des plus variés.

En résonance à l’engagement du Val-de-Marne, l’édition 2010 mettra l’accent sur le Sport et Handicap, avec la volonté de porter la thématique de cette édition vers une préoccupation commune « Le sport pour tous ».

Christian Favier, Président du Conseil Général, explique:

« Lors de la 1ère édition des Jeux du Val-de-Marne en 1967, l’on comptait 3 000 participants. En 2010, c’est à la 44ème édition des Jeux du Val-de-Marne que vont participer près de 150 000 personnes !

Les partenaires habituels qui constituent le comité d’organisation ont décidé de garder comme thème de ces jeux « Sport et handicap ». Cela permettra de l’approfondir et d’installer dans la durée les actions initiées en 2009.

Comme toujours, ce sera la fête populaire du sport pour tous, pour celles et ceux qui pratiquent et pour celles et ceux qui s’initient.

Bienvenue donc aux nombreux Val-de-Marnais qui participeront aux animations de ces 44èmes jeux du Val-de-Marne ! »

Fort de ces partenaires de longue date et du succès rencontré lors des années précédentes, Les jeux du Val-de-Marne proposent cette année encore des activités sportives en direction des publics scolaires, des adolescentes, des familles, des publics spécifiques notamment les handicapés.

Les deux semaines seront organisées autour de plusieurs temps forts, avec au programme :

– 4 juin : Cérémonie d’ouverture

– 12 juin : Challenge Olympique des familles

– 14 & 15 juin : Journées Handisport

– 16 juin : Fête du sport les filles

– 18 juin : Spectacles de danse des associations sportives des collèges

– 20 juin : journée sensations sport

Renseignements et inscriptions dans tous les clubs sportifs du département et les écoles.

http://www.cg94.fr