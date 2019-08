Les 3e rencontres européennes de pilotes handicapés se sont achevées hier

Parrainées par Dorine Bourneton, la célèbre aviatrice paraplégique française, les 3e rencontres européennes de pilotes handicapés, qui se sont tenues sur l’aérodrome de Gruyère, en Suisse, du 19 au 26 juillet, avaient cette année encore, l’ambition de d’offrir aux pilotes handicapés de toute l’Europe, l’occasion de se rencontrer, de partager leurs expériences et de comparer les réglementations nationales afin d’uniformiser la législation européenne, tout en donnat aux participants l’occasion de se former aux exigences particulières du vol en montagne. Vingt-cinq pilotes avaient fait le déplacement, dont huit français. Parmi eux, deux paraplégiques qui ont fait de leur passion un métier, l’un travaillant comme pilote et observateur dans la surveillance de pipeline et l’autre, pilote remorqueur et gestionnaire du suivi de navigabilité au centre de vol à voile de Vinon-sur-Verdon.