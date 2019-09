Un Français sur trois affirme avoir dans son entourage une personne en situation de perte d’autonomie. A ses côtés, un aidant l’assiste généralement dans les actes de la vie quotidienne. La Macif organise les 1ers Etats généraux aidants & aidés, parrainés par le professeur Axel Kahn. Objectif : mobiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir pour aider les aidants souvent confrontés à la solitude et relever les défis sociétaux et financiers liés à la perte d’autonomie.

Après un an d’études et de débats organisés dans toute la France dans le cadre de son programme aidants&aidés (www.aidants-aides.fr), la Macif et ses partenaires entendent faire de cet événement un acte d’engagement, pour porter leurs valeurs mutualistes et de solidarité, et proposer, à terme, des solutions innovantes et des services pertinents allant au-delà de la simple indemnisation.

Le 23 novembre 2010, au Centre des Congrés de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, la Macif organise une manifestation d’envergure, ouverte à tous et en libre accès, afin de réunir tous les acteurs autour des aidants. Elle offrira toute la journée une tribune aux aidants et aux aidés, qui pourront ainsi exprimer leurs besoins, leurs attentes et croiser leurs points de vue… Ce sera aussi l’occasion pour la Macif d’inciter les acteurs institutionnels à s’engager.

La journée s’articulera autour de xeux conférences plénières : le Président du groupe Macif interviendra en ouverture et en clôture et des professionnels du terrain, des aidants de la France entière (les Grands Témoins) ainsi que des experts membres du Comité scientifique qui ont accompagné le programme y échangeront analyses et témoignages avec le public.

Le Professeur Axel Kahn, parrain de la manifestation, interviendra sur le thème : « aidants, aidés et réciprocité ». En matinée seront présentés les résultats de l’Enquête nationale menée par la Macif en 2009 pour mettre en lumière les caractéristiques du vécu des aidants et favoriser l’expression de leurs besoins.

Seront également présentés les grands enseignements des 22 Ateliers citoyens, organisés par la Macif dans toute la France en 2010 afin de faire émerger des pistes de réflexion et d’action à investir sur la base des témoignages des aidants et aidés recueillis depuis leurs territoires de vie. Six ateliers : espaces de débats nourris d’expériences variées, ils favoriseront la réflexion sur des thématiques spécifiques grâce à des intervenants de diverses origines : aidants, aidés, experts (scientifiques, sociologues), institutionnels, associatifs, professionnels du soin, élus locaux. Un Village des exposants : conçu comme un espace de rencontres, les visiteurs pourront y découvrir des initiatives remarquables. Enfin, tout au long de la journée, les visiteurs pourront suivre un parcours d’expériences sensorielles et découvrir de nombreuses animations visant à aider au changement de regard sur la perte d’autonomie (« communication visuelle », « danse en fauteuil roulant » …).

23 novembre 2010 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris aidants, aidés, grand public, associations, professionnels de santé, pouvoirs publics… tous sont invités à venir prendre la parole sur la perte d’autonomie

La situation des aidants en France

– Des aidants de plus en plus nombreux

Près de 4 millions de non-professionnels en France aident une personne de leur entourage ne pouvant pas vivre en totale autonomie. Enfant ou conjoint dans 85% des cas, l’aidant peut aussi être un ami ou un voisin. Il s’agit le plus souvent d’une femme (70%), âgée de plus de 50 ans (Sondage TNS Sofres pour la Fédération Hospitalière de France 2006).

– Les Français ne disposent pas de moyens financiers suffisants

Avec l’évolution démographique, la dureté des conditions des aidants, l’explosion des coûts directs et indirects liés à la dépendance et la fragilisation du lien social, les questions liées à la perte d’autonomie vont concerner de plus en plus de Français. Et pourtant, selon le sondage Ipsos réalisé pour la Macif sur la solidarité1, 3 Français sur 4 ne seraient pas en mesure, financièrement, de prendre en charge un de leurs proches qui tomberait subitement dans un état de totale dépendance physique ou intellectuelle à la suite d’un accident ou d’une maladie.

Le programme aidants&aidés de la Macif

Engagée depuis plus de trois ans aux côtés des aidants, la Macif a lancé en 2009 le programme aidants&aidés conçu sous le signe de l’écoute du terrain, de l’ouverture et du dialogue.

La première étape du programme a consisté à mieux connaître la situation des aidants en réalisant en 2009 une grande Enquête nationale pour mettre en lumière les caractéristiques du vécu des aidants et favoriser l’expression de leurs besoins. Puis, pour engager le débat au plus près du terrain, la Macif a organisé sur l’année 2010, 22 ateliers citoyens à travers toute la France.

Les contenus de ces ateliers citoyens seront consolidés lors des 1ers Etats généraux Aidants&Aidés, en tant qu’aboutissement de la démarche d’écoute et de partage menée par la Macif tout au long de cette année pour proposer des solutions concrètes au plus vite à la population des aidants.

La Fédération Nationale de la Mutualité Française, la MATMUT, la MNFCT et la SMIP sont partenaires de cette manifestation et contribuent à l’élaboration de contenus proposés tout au long de la journée.

*Sondage Ipsos pour la Macif sur la solidarité, réalisé auprès de 1 016 Français interrogés par Internet du 16 au 20 avril 2010.

1ers Etats généraux Aidants&Aidés

23 novembre 2010 à la Cité des Sciences et de l’industrie à Paris

09h30 : Ouverture par Gérard Andreck, Président du groupe Macif

10h00 : Intervention du Professeur Axel Kahn, sur le thème « aidants, aidés et réciprocité »

10h30 : Radioscopie d’une population mal identifiée (analyse des résultats de l’enquête nationale menée auprès des aidants en 2009 par la Macif avec LH2)

14h15 : 6 ateliers / tables rondes, d’une durée d’1h15, se tiendront dans les différents espaces du Centre des Congrès.

16h15 : Table ronde : « Quelles solutions pour accompagner les aidants et les aidés ? »

17h00 : Clôture par Gérard Andreck, Président du groupe Macif

