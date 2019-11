Les 1ERES Rencontres professionnelles des Innovations Solidaires

Les RIS – 1ères Rencontres des Innovations Solidaires-, vont réunir les 15 et 16 mars prochains au CNIT (Centre des nouvelles industries et technologies) à Paris , un salon, un colloque et des ateliers pour répondre au mieux aux thématiques de la protection sociale et de l’économie solidaire et en évoquer tous les aspects. Espace de réflexion et de débat, le colloque proposera des sujets forts et des pistes efficaces de travail et de réflexion. Divisé en “Séances Plénières” et “Conférences Thématiques”, il doit permettre de poser les enjeux associés à l’existence même de ce secteur et d’en identifier les problématiques dans ses fonctionnements, qu’ils soient internes, relatifs à la société, ou en rapport avec les autres secteurs de l’économie et de l’activité humaine.

La solidarité est au cœur des débats économiques et sociaux de notre époque. L’économie sociale et solidaire est en plein développement. Dans un contexte de crise mondiale, elle peut même être une réponse intéressante aux problématiques de protection sociale : au travers de débats souvent contradictoires sur l’avenir de nos sociétés, c’est de solidarité dont il est question.

Comment mettre en avant les initiatives solidaires qui sont aujourd’hui innovantes, les coordonner, les articuler les unes aux autres ? Comment se positionner clairement dans une concurrence accrue et se renouveler pour y faire face sans perdre son âme et son efficacité spécifique ? C’est à toutes ces questions que les RIS ambitionnent de répondre.

Ce salon a pour objectif de :

– faire la promotion du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire auprès du grand public,

– faire connaître les réalisations originales proposées par les acteurs de l’Économie Sociale et de la Protection Sociale et Solidaire,

– identifier et créer des passerelles entre les différents domaines de l’Économie Sociale et de la Protection Sociale.

Pendant deux jours, la manifestation offrira :

– un lieu d’échanges entre professionnels ainsi qu’une tribune ouverte à un public plus large.

– une plate-forme de rencontres dédiée à tous les acteurs qui se réclament d’une façon ou d’une autre de la solidarité : institutions publiques, organismes de protection sociale, mutuelles, institutions de prévoyance, mais aussi coopératives, associations, comités d’entreprises, collectivités territoriales, structures du logement social, …

– une tribune ouverte qui donnera la parole aux experts en la matière, mais qui fera également la part belle à des témoignages concrets et des débats de qualité sur les problématiques traitant de l’Économie Sociale et Solidaire fixe.

Les Rencontres des innovations solidaires seront structurées autour de trois différents modules :

– L’espace d’exposition et de présentation des acteurs de l’Economie Sociale Solidaire et de la Protection Sociale ainsi que de leurs fournisseurs et partenaires.

– Le colloque professionnel

Lieu de réflexion et de débat, le colloque permettra de poser les problématiques actuelles et futures de l’Economie Solidaire et de la Protection Sociale et proposera des pistes de travail et de réflexion.

Sous forme de « Séances Plénières » et de « Conférences Thématiques », il a pour objet de permettre à la fois de poser les enjeux associés à l’existence même d’un secteur économique ne relevant pas des principes de l’économie libérale, d’identifier les problématiques propres à ce secteur d’activité dans ses fonctionnements internes, ses relations à la société, son rapport aux autres secteurs de l’économie et de l’activité humaine, son rôle nécessairement moteur dans la recherche d’une société solidaire, équitable et porteuse de justice sociale.

– Les ateliers

Ce module, dont l’accès est gratuit, a pour objet de présenter plus concrètement les réalisations novatrices et opérationnelles de l’Économie Sociale et de la Protection Sociale. Par exemple, l’un des ateliers aura pour thème : l’assurance maladie complémentaire, un meilleur service pour une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

Plus d’informations sur : www. salon-ris.com