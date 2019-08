Les 15 ans du concours des Papas bricoleurs et Mamans astucieuses

Handicap International, Leroy Merlin et leurs partenaires invitent les proches des personnes handicapées à participer à la 15e édition du concours des Papas bricoleurs et Mamans astucieuses. Jusqu’au 29 février, les inscriptions sont ouvertes pour présenter petites et grandes astuces qui améliorent le quotidien et l’autonomie des enfants ou adultes affectés par la maladie et le handicap. Cette 15e édition sera de nouveau parrainée par Jérôme Bonaldi.

Chaque situation de handicap est spécifique. Les solutions mises à disposition sont rarement adaptées et souvent onéreuses. C’est pourquoi, Handicap International, en partenariat avec Leroy Merlin, a lancé, il y a 15 ans, le Concours des Papas Bricoleurs et Mamans astucieuses. Ouvert à tous, il invite les familles et les proches des enfants et adultes handicapés à imaginer, fabriquer, puis échanger leurs inventions, destinées, avec peu de moyens, à améliorer le quotidien. Qu’il s’agisse de les aider à se déplacer, à favoriser les gestes quotidiens ou à s’amuser, ces idées, toujours astucieuses, ont pour objectif d’offrir plus d’autonomie.

Qui peut participer ?

Pas besoin d’être un expert du bricolage ! De la simple astuce à la réalisation la plus complexe, toutes les idées sont étudiées. Les innovations peuvent concerner tous les aspects du quotidien : l’aménagement

de la maison, la communication, les déplacements, le jeu, l’apprentissage… Cette 15e édition est donc ouverte à tous : papas, mamans, grands-parents, nounous, instituteurs, professionnels de la rééducation ou association accompagnant une personne handicapée…

Comment participer ?

Il suffit de :

1. Faire une demande de dossier de participation en appelant le 04 72 84 26 86 ou en le téléchargeant sur le site www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs

2. Remplir le dossier en y joignant quelques photos et un croquis.

3. Renvoyer le dossier finalisé avant le 29 février 2012 à l’adresse : Concours des Papas Bricoleurs et des Mamans Astucieuses, BP 93 161 / 69 406 Lyon Cedex 03

Des prix à gagner

En juin 2012, vingt réalisations seront retenues par le jury et récompensées par des bons d’achat Leroy Merlin d’une valeur de 150 à 1600 euros. Un prix spécial 15e édition sera également remis cette année. Les inventions seront ensuite publiées dans un guide diffusé gratuitement à plus de 80 000 exemplaires dans les enseignes Leroy Merlin et sur simple demande à Handicap International. Croquis, dimensions et matériaux y sont détaillés pour permettre leur reproduction.