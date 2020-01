Les 13 et 14 juin 2009, adoptez la cause des maladies orphelines.

Pour briser l’isolement des 4 millions de personnes atteintes en France de l’une des 8 000 maladies rares et méconnues, la Fédération des Maladies Orphelines (FMO) organise les 13 et 14 juin 2009, dans toute la France, une grande journée de sensibilisation et de collecte de dons. Il y a urgence car la période de difficultés économiques et financières actuelle est encore plus difficile pour les personnes malades ou handicapées et creuse encore les écarts. Aujourd’hui ce sont 4 millions de malades qui ont besoin qu’on adopte leur cause.

La Fédération des Maladies Orphelines (FMO), qui regroupe près d’une centaine d’associations de maladies orphelines organise une campagne baptisée « Adoptez la cause des maladies orphelines » afin de faire appel à la générosité du public et sensibiliser l’opinion publique. Cette campagne de solidarité avec, les samedi 13 et dimanche 14 juin 2009, les Journées nationales de lutte contre les maladies orphelines est l’occasion unique de faire entendre la voix des 4 millions de malades et de sensibiliser le grand public à nos maladies délaissées dans un esprit de rencontre et de partage, de respect des différences et des handicaps. Inscrite au « Calendrier national des appels à la générosité du public » et les fonds collectés sont affectés au financement des missions de la FMO, elle apporte à la FMO l’essentiel de ses ressources pour soutenir toute l’année les personnes atteintes de maladies orphelines.

Programme :

Partout en France, vous êtes invités à faire un don auprès des bénévoles de la FMO, mais également à venir partager des moments de solidarité lors d’événements festifs organisés.

À Paris, une grande journée de sensibilisation et de collecte de dons a lieu le samedi 13 juin 2009 de 11h à 18h au Jardin du Luxembourg et place Saint-Germain-des-Prés. Au programme, information et sensibilisation, animations de rue, et une exposition photo seront organisés tout au long de cette journée.

Vous aussi, adoptez la cause des maladies orphelines.

Toutes les informations sur les Journées nationales de lutte contre les maladies orphelines 2009 sur :

http://www.fmo.fr/

Pour toute information ou tout don :

Fédération des Maladies Orphelines

Association reconnue d’utilité publique

6 rue Sainte-Lucie

75015 Paris

Mel : federation@fmo.fr

